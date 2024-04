NASA přichází s novým velkolepým projektem: Robo Laikou na Měsíci a na Marsu

Průběh tréninku robota Spirit je zahájen na ledovci Palmer, který se nachází na úpatí nejvyšší hory státu Oregon, Mount Hood. Projekt Lassie je výsledkem společného úsilí několika univerzitních týmů a Johnsonova vesmírného střediska.

Zdroj: YouTube

Pro správné fungování robota v náročných podmínkách je klíčová jeho schopnost rozpoznávat povrch, po kterém se pohybuje, a adekvátně přizpůsobovat svůj pohyb a reakce. To znamená, že musí být schopen navigovat jak jemným pískem, tak i kamením či krátery.

Možnosti využití těchto robotických psů jsou fascinující. V budoucnu by mohli být klíčovým prvkem průzkumných misí na Měsíc nebo dokonce na Mars. Vědci uvažují dokonce o tom, že by mohli fungovat ve "smečkách", což by znamenalo, že by mohli sdílet informace o nebezpečných místech a společně vytvářet infrastrukturu pro další průzkumné jednotky.