NASA zapojí do hledání mimozemského života umělou inteligenci

Již celá staletí si lidstvo pokládá stále stejnou otázku – jsme ve vesmíru sami? I v dnešní době vysílají vědci z celého světa do vesmíru nejrůznější sondy, které mají za cíl objevit jakékoliv známky života mimo naši planetu. Vědecký tým z NASA se domnívá, že by mu v jeho iniciativě mohla pomoci umělá inteligence. Konkrétně chtějí aplikovat strojové učení na posuzování a analýzu dat získaných prostřednictvím budoucího bádání.

Giada Arney, z NASA Goddard Space Flight Center v Marylandu, prohlásila: „Tyto technologie jsou velmi důležité zejména v případě velkých datových sad, a to zejména v oblasti exoplanet. Data, která získáme z budoucích pozorování budou působit až chaoticky, proto potřebuje tento druh nástrojů, aby nám pomohl interpretovat výsledky.“

Pro tento výzkum chce NASA použít zejména technologii, kterou vyvinula ve Frontier Development Lab (FDL), která dokáže identifikovat obrázky a identifikovat chemické složení exoplanet na základě vlnových délek světla emitovaného nebo absorbovaného molekulami v jejich atmosféře. Tato technika je podobná činnosti lidského mozku, kde se jednotlivé neurony navzájem propojují za účelem zpracování a přenosu informací.

Podle oficiálních údajů NASA shromažďuje zhruba 2GB dat každých 15 sekund. Díky omezeným lidským zdrojům však nedokáže zpracovat veškerá data. Proto chce nasadit umělou inteligenci, která by v podstatě vytipovala vědcům ty planety, o které by se měli zajímat. V budoucnu by vědci rádi integrovali umělou inteligenci přímo do kosmických lodí a sond, díky čemuž by mohly provádět rozhodnutí a zpracování dat v reálném čase a ušetřilo by to čas, který je potřeba pro přenos informace či instrukce na velké vzdálenosti.