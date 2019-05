Naši vědci ověřili teleport qubitů. Je to první krok ke kvantovému internetu?

Ke kvantovému internetu vzhlíží mnoho velkých technologických firem jako k naději na rychlejší a bezpečnější internet, kterž má tu zvláštnost, oproti současnému internetu, že místo s bity pracuje s quibity, neboli kvantovými bity. Ty se liší tím, že místo hodnot 0 a 1 může nabít i jakoukoliv hodnotu v tomto intervalu. Díky této odlišnosti i díky dalším technologickým specifikám může svět kvantové mechaniky poskytnout efektivnější výpočty, lepší přenos a dokonalejší zabezpečení informací v síti.

Právě na kontrolované teleportaci qubitů by v budoucnu mohl být postaven kvantový internet, protože tento typ přenosu výrazně zrychlí tok dat i na velké vzdálenosti. Téměř revoluční úspěch v této oblasti zaznamenal vědecký tým složený z odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu AV ČR, protože tuto kontrolovanou teleportaci jako první na světě ověřili.

O úspěchu našich vědců se zmiňuje i zahraniční časopis Physical Review Letters. Jeden člen vědeckého týmu, Karel Lemr, se k tomu vyjádřil takto: „Náš experiment otevírá možnosti pro kvantové komunikační sítě fungující na principu výměny kvantových stavů. Díky tomu bychom mohli v komunikačních sítích v budoucnu využít všechny výhody, které nám kvantová fyzika nabízí.“

Jak to teda funguje?

„Vznikl jakýsi elementární trojúhelník uživatelů, mezi kterými dochází ke kontrolované kvantové teleportaci, jehož libovolný vrchol lze nahradit vrcholem jiného podobného trojúhelníku. Lze si to představit jako základní buňku nového typu komunikační sítě. Pokud by se tímto způsobem postupovalo dál, lze celý systém založený na teleportaci kvantového stavu postupně řetězit až do podoby něčeho, čemu by se v budoucnu dalo říci kvantový internet,“ okomentoval základní princip fungování Lemr.

O teleportaci se pokoušely i světové vědecké týmy, avšak doposud se jednalo pouze o komunikaci mezi dvěma uživateli s tím, že jeden byl v roli vysílajícího a druhý přijímajícího a přenášená informace se nedala jakkoliv ovlivnit. Prvenství si naši vědci vydobyli v tom, že jako první použili skupinu tří prvků. Stále platí to, že jeden je vysílající a druhý přijímající, avšak nyní přibyl i třetí prvek v roli kontrolora, který rozhoduje, zda se přenos qubitu vůbec uskuteční.