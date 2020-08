Naskočte přes Google Stadia do streamované hry, testování bude již brzy dostupné

Google Stadia na takzvanou funkci Crowd Play láká už od loňského roku, ale živého nástupu se prozatím nedočkala. Funkce jde naproti současnému trendu v podobě živých herních streamů, jelikož otevírá možnost každému fanouškovi naskočit do hry v živém vysílání pomocí jediného tlačítka. Splňuje-li požadavky na rychlost internetového připojení, může si zahrát i na zařízení, které by za normálních okolností hru nerozjelo a bez nutnosti mít hru nainstalovanou na disku.

Crowd Play je jednou z funkcí, kterými Google Stadia získává konkurenční výhodu oproti ostatním platformám. Obzvláště v době, kdy jsou uživatelé zvyklí mít vše okamžitě na dosah prstu, může být možnost pouhého kliknutí a usazení do hry, aniž byste se zdržovali s instalací, pro některé lákává. Nad hrami se můžete rozhodovat impulzivně, rychle zapnout i rychle odhodit.

Google Stadia tuto funkci nyní posouvá do fáze uzavřeného testování, kdy Crowd Play odemkne omezenému množství streamerů, kteří tak budou moci přizvat své diváky přímo do hry. U vybraného vzorku streamerů využívajících YouTube platformu a Google Stadia by tak mělo být k vidění tlačítko k připojení do hry.

I’ll be streaming this coming Monday at 5PM usinhrg Stadia Crowd Play!



So I’m gonna play with you guys live on Stadia not only that, if you don’t have the game I’ll be giving it to you for Free so no excuses!



Come by Monday 5PM EST for a free games and play with me Live!