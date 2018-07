Nathan Fillion plní sny fanoušků v krátkém filmu Uncharted

Ztvárnění Nathana Drakea ve filmu bylo vždy otázkou, která fanoušky hlodala. V přislíbeném snímku se má role mladého Nathana zhostit Tom Holland, který aktuálně exceluje v roli Petera Parkera, alias Spider-Mana v Marvel Cinematic Universe. Mezi fanouškovské favority na dospělou verzi se spekulovalo o Gerardu Butlerovi (300: Bitva u Thermopyl, Rock'n'rolla) nebo Nathanu Fillionovi (Castle, Firefly).



Právě druhý jemnovaný se role Nathana Drakea ve fanouškovském filmu zhostil a v oněch 15 minutách je vidět, že se na roli skutečně hodí. Snímek Allana Ungara, který ho režíroval a podílel se i na scénáři, na hlavní sérii lehce odkazuje, zápletku má zcela vlastní a nese se přesně v duchu celé série Uncharted.

Nathan Drake tedy vtipkuje, hláškuje, při nečekaných problémech se v tváři "pitvoří", zkrátka přesně po vzoru hry. Komentáře pod videem na YouTube jsou plné proseb, aby se z oněch 15 minut stal plnohodnotný film. Těžko říci, jak velká šance tu je. Tento kraťas produkoval mimo jiné i samotný Nathan Fillion, který se nikdy netajil, že by si roli tohoto sympatického hledače pokladů rád zahrál. Možná by stálo za to, aby tvůrci popřemýšleli nad Kickstarterovou kampaní.

Celkově je snímek velmi solidní, o čemž se můžete přesvědčit sami výše. To, že se jedná o fanouškovský film, mu nijak naubírá na kvalitě kamery, střihu, akci atd. Snad jen přestřelky vypadají maličko uměle. Dále rozhodně musíme zmínit, že Nathanova parťáka a mentora Sullyho si zde střihl Stephen Lang (Avatar, Don't Breathe), tedy také vcelku zvučné jméno a i jemu role poměrně sedla.

Za nás se jedná o velmi kvalitně odvedenou práci, která rozhodně fanoušky potěší. Dále dodáváme, že bychom se opravdu nezlobili, kdyby nám byl doručen takovýto plnohodnotný film se stopáží okolo 90 minut. Uvidíme zda třeba Sony nakonec nezmění své preference a do onoho připravovaného filmu na příběh z první hry Nathana Filliona přeci jen neobsadí. Nedávný filmový Tomb Raider, jehož herní předloha má k Uncharted skutečně blízko, dokazuje, že je mezi diváky o podobné snímky zájem.