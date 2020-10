Need for Speed: Hot Pursuit se vrací v remasterované verzi už za měsíc

Šestnáctý díl série Need for Speed z roku 2010 se vrací ke kořenům divokých honiček s policií a vydobyl si tehdy od kritiků docela vysoké hodnocení. Stal se navíc první NFS hrou od dob originálního Hot Pursuitu, který vyhrál ocenění na E3. Není proto divu, že se Electronic Arts rozhodlo svézt na vlně popularity remasterů a remaků a přispět také svou troškou do mlýna. Pokud bude mít tento počin u hráčů úspěch, můžeme se určitě těšit i na další díly – snad časem dojde i na jeden z nejpopulárnějších dílů – Need for Speed Underground, který si v komentářích žádají desítky hráčů.

Remaster se kromě počítačů dostane 6. listopadu i na PlayStation 4 a Xbox One a 13. listopadu dokonce i na Nintendo Switch – to nemusí být tak překvapivé, když si uvědomíme, že původní díl byl portnut i na mobilní zařízení.

Největší rozdíl bude samozřejmě v grafickém zpracování, podpora různých rozlišení se však bude lišit podle zvolené platformy. Na základních verzí konzolí a Nintendu Switch se můžeme těšit na rozlišení 1080p a maximálních 30fps, zatímco PlayStation 4 Pro a Xbox One X budou podporovat i 60fps mód, nebo možnost přepnout do 4k rozlišení s 30fps. Počítače budou ve 4k režimu překvapivě také omezeny, a to na 60fps. To má údajně zajistit rovnocenné podmínky pro multiplayer, jež podporuje i cross-platformové hraní.

Nová verze Need for Speed: Hot Pursuit bude stát 40 dolarů na konzolích a 30 dolarů na Steamu a Originu. Těšit se můžeme i na zbrusu nové achievementy, vylepšený fotomód a také všechna DLC, která tehdy ke hře vyšla. Vrací se i Autolog, herní sociální síť umožňující in-game porovnání s přáteli a jejich úspěchy. Pokud bude tento krok od EA úspěšný, určitě se můžeme těšit i na další remastery oblíbenějších dílů, jako třeba Most Wanted nebo Underground.

Hardwarové požadavky Need For Speed: Hot Pursuit Remastered: