Nejlepší hry za březen 2023: Které tituly nasbíraly nejvyšší hodnocení?

V uplynulých letech jsme pro vás připravovali pravidelný měsíčník s přehledem nejočekávanějších her pro dané období. Mezi takové tituly však nejčastěji patřily hry, které se dočkaly masivní reklamní kampaně, ale výsledná kvalita byla všelijaká. Oproti tomu méně očekávané tituly, zejména pak z nezávislé produkce, vychází bez výrazného povědomí a překvapí svoji kvalitou až vzápětí.

Namísto toho, abychom tedy vždy začátkem měsíce vyhlíželi nejočekávanější tituly (které si kolikrát ani není třeba připomínat), ohlédněme se naopak zpětně. Přinášíme vám ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

Resident Evil 4

Metascore: 93 %

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, PC

Žánr: survival horor

Vyšlo: 24. března

Nejlépe hodnocenou hrou v březnu se stal remake dalšího legendárního dílu hororové série Resident Evil. Nejen že si titul vysloužil velmi pozitivní hodnocení od recenzentů, ale na Steamu má 97 % kladných recenzí i od celkově více než 30 tisíc uživatelů.

Přesto se na Metacritic dostává v hráčském hodnocení sotva do průměrných hodnot. Většina si stěžuje hlavně na horší kvalitu v porovnání s originálem, a to hlavně kvůli pomalým a těžkopádným pohybům postav, vynechání některých částí z původní hry, nešikovnému dabingu a horšímu výkonu na konzolích. Vzhledem k tomu, že na Steamu je však pozitivních hodnocení mnohem více, jsme se stejně rozhodli tuto hru na špičku měsíčního žebříčku dosadit.

Have a Nice Death

Metascore: 82 %

Platformy: PC, Switch

Žánr: rogue-like platformovka

Vyšlo: 22. března

Have a Nice Death sice vyšlo koncem minulého měsíce, ale v předběžném přístupu (Early Access) už byla hra dostupná už celý rok předtím. Díky tomu ji stihli autoři dostatečně dopilovat na základě podnětů od hráčů, což se, u žánru založeném na obtížnosti jako je právě rogue-like, rozhodně hodí.

V této hře se ocitnete v roli smrtky, která si po náročné práci chtěla užít zaslouženou dovolenou, když jí to překazili její vlastní revoltující pracovníci - a kdo jiný než ona sama je může postavit zase do latě.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Metascore: 80 %

Platformy: Switch

Žánr: akční adventura

Vyšlo: 17. března

Přestože tento titul nese v názvu jméno slavné krásky Bayonetty, na první pohled byste tento spin-off k hlavní třídílné sérii rozhodně nepřiřadili. V Bayonetta Origins se sice ujmeme role stejnojmenné hrdinky, ale pod sukni ji raději tentokrát nekoukejte - hlavní hrdinka je zde totiž sotva náctiletá (i když na jejím outfitu byste to možná nepoznali).

Cereza and the Lost Demon nám dává možnost nahlédnout právě do dětství známé čarodějky a mapuje velmi zajímavý příběh na první pohled velmi nesourodých postav, které jsou v rámci vlastního přežití nuceny spolu kooperovat.U hraní se kvůli tomu také možná nejednou zapotíte, protože v soubojích i otevřeném světě budete nuceni ovládat dvě postavy najednou.

Tchia

Metascore: 77 %

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

Žánr: akční adventura

Vyšlo: 21. března

Už s prvním trailerem si dobrodružná indie adventura Tchia získala své podporovatele. Mnozí hráči ji přirovnávají k nezávislému Breath of the Wild, zejména díky jejím možnostem průzkumu otevřeného světa založeném na ostrovech Nové Kaledonie (na což nás hra již při startu upozorní).

Tchiu je možné si zahrát zdarma v rámci PlayStation Plus Extra a Premium, na počítačích zatím vyšla pouze pro Epic Games, ale plánováno je její přidání i na Steam.

Stojí za zmínku:

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (86 %) [PC, Switch]

The Legend of Heroes: Trails to Azure (85 %) [PS4, PC, Switch]

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (83 %) [PS4, PS5, PC, Switch]

WWE 2K23 (82 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, PC]

MLB The Show 23 (81 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, Switch]

Dredge (81 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, PC, Switch]

Wo Long: Fallen Dynasty (80 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, PC]

Meg's Monster (79 %) [XBO, PC, Switch]

Dále vyšlo: