Nejlepší hry za červen 2022: Které tituly nasbíraly nejvyšší hodnocení?

V uplynulých letech jsme pro vás připravovali pravidelný měsíčník s přehledem nejočekávanějších her pro dané období. Mezi takové tituly však nejčastěji patřily hry, které se dočkaly masivní reklamní kampaně, ale výsledná kvalita byla všelijaká. Oproti tomu méně očekávané tituly, zejména pak z nezávislé produkce, vychází bez výrazného povědomí a překvapí svoji kvalitou až vzápětí.

Namísto toho, abychom tedy vždy začátkem měsíce vyhlíželi nejočekávanější tituly (které si kolikrát ani není třeba připomínat), začněme se ohlížet naopak zpětně. Přinášíme vám tedy ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

Neon White

Platformy: PC, Switch Žánr: FPS Vyšlo: 16. června 2022

Představte si svižnou střílečku podobnou DOOMu, jen místo samotných pekel vás hra vyšle přesně na opačnou stranu. V této singleplayerové FPS od nezávislého studia budete soupeřit s ostatními démony o tu nejvyšší poctu – šanci žít v nebi navždy. Něco na tom andělském plánu ale nesedí, a nezbývá než zjistit, o co tady vlastně doopravdy jde.

Kromě odhalování tajemného příběhu nabídne tenhle titul také zajímavý systém sbírání a kombinování takzvaných karet duší, které se nachází na různých místech mapy a obohatí vaše bojové a pohybové schopnosti o krátkodobé modifikace.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Žánr: Beat 'em up Vyšlo: 16. června 2022

Druhá nejlépe hodnocená hra tohoto měsíce sází na dávku nostalgie – a evidentně jí to docela dobře vychází. V roli klasické čtveřice želv ninja se jmény renesančních umělců se vydáme nakopat zadnice nekonečným hordám maskovaných zloduchů.

Každý z až šestice hráčů si může vybrat svou želvu s unikátními schopnostmi a vlastnostmi a vydat se vstříc dobrodružství v ikonických scénách z Manhattanu, které snad mnozí důvěrně znají ze stejnojmenného seriálu. Aby byl celý ten retro nádech doveden k dokonalosti, je celá hra ještě k tomu všemu zpracovaná v pixel-artové grafice.

Card Shark

Platformy: PC, Switch Žánr: 2D adventura Vyšlo: 2. června

Připravte se na hru plnou lží, triků a podvodů, a co více – připravte se býti jejich strůjcem! Card Shark má ke karetní hře daleko, využívá však reálných triků používaných kdysi i dnes v karetních k oblafnutí protivníka.

Náš hlavní hrdina je sice němý a bezejmenný, ale usmálo se na něj v životě nevídané štěstí. Pod křídla si ho totiž vzal samotný hrabě Saint Germain, jeden z největších mistrů dezinformací a podvodů v historii, a naučil ho nespočet triků k okrádání francouzské byrokracie. U téhle hry však platí dvojnásob: toto doma určitě nezkoušejte.

The Quarry

Platformy: PC, PS4, PS5, XBO, XBS Žánr: Survivalová adventura Vyšlo: 2. června 2022

The Quarry je asi tou nejslavnější hrou tohoto měsíce, které se zároveň podařilo dostat do čtveřice nejlepších her. Její pozice je možná trochu diskutabilní, jelikož se její hráči rozdělili na dva tábory, a každý z nich vidí tuto hru na opačné straně škály. Místo na výslunní si však zasloužila díky velké popularitě mezi streamery i partami kamarádů, a nakonec si i na Steamu (kde ji hodnotilo nejvíce hráčů), zasloužila 78 %.

Jedná se o interaktivní hororové drama od tvůrců hry Until Dawn a série The Dark Pictures Anthology, které se obě řadí do podobného žánru – hororová adventura s rozhodnutími, které ovlivňují vývoj příběhu, a hlavně životy našich postav – tedy i to, jestli si ten svůj život vůbec zachovají.

Stojí za zmínku:

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (88 %) [PC, PS4, XBO, Switch]

F1 22 (80%) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS]

Fire Emblem Warriors: Three Hopes (80%) [Switch]

Cotton Fantasy (80%) [PS4, Switch]

Dále vyšlo: