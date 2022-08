Nejlepší hry za červenec 2022: Zvítězily kočičky, japonská klasika a adventury

V uplynulých letech jsme pro vás připravovali pravidelný měsíčník s přehledem nejočekávanějších her pro dané období. Mezi takové tituly však nejčastěji patřily hry, které se dočkaly masivní reklamní kampaně, ale výsledná kvalita byla všelijaká. Oproti tomu méně očekávané tituly, zejména pak z nezávislé produkce, vychází bez výrazného povědomí a překvapí svoji kvalitou až vzápětí.

Namísto toho, abychom tedy vždy začátkem měsíce vyhlíželi nejočekávanější tituly (které si kolikrát ani není třeba připomínat), začněme se ohlížet naopak zpětně. Přinášíme vám tedy ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí plnou desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

Xenoblade Chronicles 3

Platformy: Switch Žánr: RPG Vyšlo: 29. července 2022 Hodnocení na Metascore: 89%

Nejvyšší hodnocení si tento měsíc odnesl třetí díl oblíbeného a kultovního RPG, které již tradičně vychází exkluzivně pouze na Nintendo Switch. Podle mnohých kritiků se jedná o nejlepší díl v celé sérii, se stížnostmi pouze na menší bugy.

Třetí díl Xenoblade Chronicles navazuje na události v paralelních světech předchozích dvou dílů (první z nichž vyšel už před 12 lety), a poskytuje jim pořádné grand finale. Mezi novinky patří zvýšení maximálního počtu aktivních postav ze tří na šest (sedm ve speciálních situacích), možnost trackování questů pomocí čáry na zemi a vrací se i neoblíbené poškození pádem.

Stray

Platformy: PC, PS4, PS5 Žánr: Adventura Vyšlo: 19. července 2022

Nejpopulárnějším titulem tohoto měsíce, který bude jistě atakovat i nejedno ocenění na závěrečných The Game Awards, se stává futuristická adventura s kočkou v hlavní roli. Odehrajete ji sice už za pět nebo šest hodin, ale o to více se dá užít každá minuta, kterou v neonovém kyberměstě strávíte.

Hráči na konzolích PlayStation si mohou hru užít zdarma v rámci předplatného PlayStation Plus Extra nebo Premium (v základním členství Essential dostupná není). Česká lokalizace bohužel ve hře chybí, můžete si ji však stáhnout alespoň do počítačové verze hry.

As Dusk Falls

Platformy: PC, Xbox One, XS Žánr: Interaktivní film Vyšlo: 19. července 2022

Ve stejný den jako dříve zmíněná kočičí adventura vyšlo i interaktivní drama, kde každá vaše volba může změnit něčí osud. As Dusk Falls vypráví propletené příběhy dvou rodin v průběhu třiceti let. Vše začalo v roce 1998 krádeží, která však měla katastrofální důsledky a odstartovala sérii událostí, jejichž vyústění závisí jen na nás.

Podobně jako The Quarry zapojuje As Dusk Falls do hry více hráčů, připojit se vás lokálně, vzdáleně, i v kombinaci může až osm najednou. Výběr řešení navíc usnadní i mobilní aplikace, v které se společně hlasuje pro či proti. Online varianta na Xboxu však vyžaduje i příslušné předplatné (Game pass či Live Gold).

MADiSON:

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, XS Žánr: Horor Vyšlo: 7. července 2022 Hodnocení na Metascore: 74%

Za novým hororem z pohledu první osoby jménem MADiSON stojí nezkušené studio, ale na výsledku byste to rozhodně nepoznali. Vymakaný audiovizuál, hutná atmosféra i slušný příběh, to vše čeká otrlé hráče v průběhu asi pětihodinové hrací doby.

Na začátku hry se probouzíme v těle Lucy, v tmavé místnosti a s rukami pokrytými krví. S pomocí polaroidové kamery pak propojíme realitu se záhrobím a pokusíme se přežít muka démona MADiSONa, který nás nutí prožít krvavý rituál započatý před několika dekádami.

Stojí za zmínku:

Azure Striker Gunvolt 3 (84 %) [XBO, Switch]

Live a Life (81 %) [Switch]

Multiverse (80 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS]

Eyes In The Dark: The Curious Case Of One Victoria Bloom (80 %) [PC]

Escape Academy (80 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS]

Digimon Survive (79 %) [PC, PS4, XBO, Switch]

Capcom Arcade 2nd Stadium (78 %) [PC, PS4, XBO, Switch]

Dále vyšlo:

Klonoa Phantasy Reverie Series (78 %) [PC, PS4, XBO, XBS, Switch]

F1 22 (79 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS]

Endling - Extinction Is Forever (75 %) [PC, PS4, XBO, Switch]

Powerwash Simulator (74 %) [PC, XBO, XBS]

Coromon (73 %) [PC, Switch]

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (71 %) [PC, PS4, Switch]

Bright Memory: Infinite (67 %) [PC, PS5, XBO, Switch]

