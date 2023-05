Nejlepší hry za duben 2023: Které tituly nasbíraly nejvyšší hodnocení?

V uplynulých letech jsme pro vás připravovali pravidelný měsíčník s přehledem nejočekávanějších her pro dané období. Mezi takové tituly však nejčastěji patřily hry, které se dočkaly masivní reklamní kampaně, ale výsledná kvalita byla všelijaká. Oproti tomu méně očekávané tituly, zejména pak z nezávislé produkce, vychází bez výrazného povědomí a překvapí svoji kvalitou až vzápětí.

Namísto toho, abychom tedy vždy začátkem měsíce vyhlíželi nejočekávanější tituly (které si kolikrát ani není třeba připomínat), ohlédněme se naopak zpětně. Přinášíme vám ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

Star Wars Jedi: Survivor

Metascore: 86 %

86 % Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series

PC, PlayStation 5, Xbox Series Žánr: akční adventura

akční adventura Vyšlo: 28. dubna 2023

Pokračování Star Wars Jedi: Fallen Order jsme se rozhodli do seznamu zařadit i přesto, že si od hráčů odnáší velmi nízká hodnocení za příšernou optimalizaci. Hodnocením od recenzentů (kteří jsou často na problémy s výkonem při hraní hry v předčasném přístupu zvyklí) se totiž naopak vyšplhalo ze všech dubnových her nejvýše. Přestože vnímáme, že hra měla být pro doladění raději vydána o dost později, věříme, že i kontroverzní společnost jako je EA bude mít dostatek sebereflexe na to, aby se v následujících týdnech či měsících většina bugů odstranila.

Star Wars Jedi: Survivor naskakuje na příběh pět let po událostech prvního dílu a pokračuje ve sledování cesty Cala, který se zatím z padawana vyšplhal na post plnohodnotného rytíře Jedi. Příběhem, hratelností i audiovizuálem (pokud zrovna funguje, jak má) i je tento díl rozhodně jednou z nejlepších Star Wars her, která kdy spatřila světlo světa.

Everspace 2

Metascore: 81 %

81 % Platformy: PC

PC Žánr: vesmírný simulátor

vesmírný simulátor Vyšlo: 6. dubna 2023

Everspace 2 vyšlo jakožto klasický představitel žánru simulátorů taktéž z dlouhého pilování v předběžném přístupu, a od začátku dubna běží ve své první plnohodnotné verzi (prvně jsme se o tomto pokračování dozvěděli už v roce 2019, kdy spustili velmi úspěšnou kickstarterovou kampaň, ale Rockfish na ní začal pracovat ještě o dva roky dříve).

Do verze 1.0 byla přidána nová obtížnost, další bossové, legendární předměty, další hvězdný systém… ale hlavně také poslední kapitola celého příběhu. Hra je nyní dostupná pouze na počítačích (avšak na všech možných systémech), a můžete si ji mimo jiné zahrát i v rámci předplatného Xbox Game Pass. Pokud však vše poběží nadále hladce bez větších bugů, chystají se vydat toto pokračování i na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X, a to ideálně ještě v letošním létě (spolu s fyzickou edicí).

Sherlock Holmes: The Awakened

Metascore: 76 %

76 % Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series Žánr: adventura

adventura Vyšlo: 11. dubna 2023

I když se žánr adventur rozhodně již netěší takové oblibě, jako kdysi, série Sherlocka Holmese se stále rozrůstá o nové díly a ukazuje, co může ještě v dnešní době hráčům nabídnout. Nejnovější díl The Awakened je navíc ještě trochu mysterióznější, než obvykle - inspiroval se totiž kromě A. C. Doyla také dílem H. P. Lovecrafta. Vychází tak ze stejnojmenné detektivní hry z roku 2008 (která stejně jako nejnovější díl vznikla pod taktovkou irsko-ukrajinského studia Frogwares).

Zavede nás tentokrát do Evropy a USA, kde budeme vyšetřovat sérii záhadných zmizení souvisejících s temnou sektou uctívající nechvalně proslulého prastarého boha Cthulhu. Zároveň se právě v tomto díle dají Watson s Holmesem poprvé dohromady.

Dead Island 2

Metascore: 74 %

74 % Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series Žánr: akční FPS

akční FPS Vyšlo: 21. dubna 2023

Abychom vyvážili, že jsme u Jedi: Survivor dali přednost spokojeným recenzentům před nespokojenými hráči, měli bychom mezi nejlepší hry tohoto měsíce zařadit i Dead Island 2, který sice od recenzentů neschytává dokonalá hodnocení, ale za to se těší oblibě u velkého počtu hráčů.

Dead Island 2 asi nepřináší nic extra hlubokého a revolučního, ale nabízí hlavně zábavnou a stylovou řežbu v překvapivě věrné kopii města Los Angeles, ve hře nazývané Hell-A. Nedostatek inovací, slabší narativ a jistá repetitivnost jí však posouvají až na poslední místo v našem výběru za uplynulý měsíc. Dead Island 2 je navíc na PC dostupný pouze na Epic Games s roční exkluzivitou.

Stojí za zmínku:

Casette Beasts (84 %) [PC, XBO, XBS, Switch]

(84 %) [PC, XBO, XBS, Switch] Advance Wars 1+2: Re-boot Camp (82 %) [Switch]

(82 %) [Switch] Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (82 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS, Switch]

(82 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS, Switch] Wildfrost (80 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS, Switch]

(80 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS, Switch] Grimgrimoire Oncemore (79 %) [PS4, PS5, Switch]

(79 %) [PS4, PS5, Switch] Strayed Lights (78 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS, Switch]

(78 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS, Switch] Wartales (78 %) [PC]

Dále vyšlo