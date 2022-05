Nejlepší hry za květen 2022: Které tituly nasbíraly nejvyšší hodnocení?

V uplynulých letech jsme pro vás připravovali pravidelný měsíčník s přehledem nejočekávanějších her pro dané období. Mezi takové tituly však nejčastěji patřily hry, které se dočkaly masivní reklamní kampaně, ale výsledná kvalita byla všelijaká. Oproti tomu méně očekávané tituly, zejména pak z nezávislé produkce, vychází bez výrazného povědomí a překvapí svoji kvalitou až vzápětí.

Namísto toho, abychom tedy vždy začátkem měsíce vyhlíželi nejočekávanější tituly (které si kolikrát ani není třeba připomínat), začněme se ohlížet naopak zpětně. Přinášíme vám tedy ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

Hardspace: Shipbreaker

Platformy: PC Žánr: Vesmírný simulátor Vyšlo: 24. května 2022

Po několika letech v předběžném přístupu vychází první plná verze vesmírného sci-fi simulátoru z rukou Blackbird Interactive. Ten byl už několik let v předběžném přístupu, v průběhu než jsi na Steamu vysloužil přes deset tisíc v souhrnu velmi kladných recenzí.

Nečekejte ale klasické stavění vytuněných vesmírných korábů, v Hardspace: Shipbreaker to totiž funguje přesně naopak. V roli futuristického dělníka budeme rozkládat poničené lodě na prvočinitele, a za peníze si kupovat lepší vybavení a zkoušet své štěstí v singleplayerové kampani či časovaných výzvách.

Citizen Sleeper

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series, Switch Žánr: Stolní RPG Vyšlo: 5. května 2022



Začátkem května také vyšlo o dost méně známé vesmírné RPG s prvky tzv. pen-and-paper žánru (kam patří např. i Dungeons & Dragons). Každý tah, každé rozhodnutí je ovlivněno štěstím při virtuálním hodu kostkou, stejně jako tomu je u deskových variant podobných her.

Začínáme na rozpadající se vesmírné stanici Erlin’s Eye, kde se nachází tisíce lidí snažících se přežít na okraji kapitalistické mezigalaktické společnosti. My se ujmeme role tzv. sleepera, digitalizovaného lidského vědomí v mechanickém těle vlastněného korporací, která ho chce zpět.

Sniper Elite 5

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Žánr: Akční FPS Vyšlo: 26. května 2022



Z vesmíru zase na chvíli přistaneme na pevné zemi, a to rovnou v nacisty ohrožovaném světě v roce 1944. Karl Fairburne se vrací s novým arzenálem v dalším dílu sniperské střílečky.

Čeká nás spousta požárů, výbuchů a prostřelených lebek, spolu s novými možnostmi přesunu po bojišti - a hlavně novými “rentgenovými” kill cam záběry. Uniknout vaší pozornosti by neměly ani detailně propracovaná místa z reálného světa. Těšit se můžete kromě kampaně pro jednoho i na kooperativní a multiplayerové režimy.

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

Platformy: PC Žánr: Tahová strategie Vyšlo: 5. května 2022



Z nehostinného světa Warhammeru přichází nová tahová strategie, která si kromě krkolomně dlouhého názvu vysloužila také srdce mnohých fanoušků. Pokud jste již delší dobu hledali nějakého zajímavého nástupce XCOMu a s univerzem Warhammeru už máte nějaké zkušenosti, dejte určitě téhle hře také šanci.

Zezačátku může být obtížnost někdy i frustrující, ale s trochou času a trpělivosti je lze snadno překonat. Pokud si hru plánujete pořídit v dohledné době, počítejte také s občasnými bugy a horší optimalizací, na což si mnohé hráčské recenze taktéž stěžují.

We Were Here Forever

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Žánr: Logické, Adventura Vyšlo: 10. května 2022



Kooperativních her vychází čím dále méně, a je tak na místě upozornit na každý nový titul, který si můžete zahrát v klidu se svým kamarádem či partnerem bez vzájemných šarvátek či soupeření s lidskými protihráči. We Were Here Forever je logická hra z první osoby, ve které se musíte spoléhat především na komunikaci se svým parťákem.

Každá z 20 nachystaných úrovních si pro vás připravila nesčetné množství hádanek, jejichž řešení má drobný háček. Často se ve hře ocitáte oddděleni od svého spoluhráče, a shledáte se jedině tak, že si budete radit na dálku. Vy na svém místě naleznete indicie k jeho hádankám, on nalezne u sebe indicie k vaším hádankám. We Were Here Forever disponuje českou lokalizací, přesto se však ve hře nachází pár pevně zakódovaných textů.

We Were Here Forever by si vysloužilo jistě mnohem vyšší hodnocení, kdyby titul netrpěl technickými potížemi.

Stojí za zmínku:

Evil Dead: The Game (75%) [PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX]

(75%) [PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX] Eternal Threads (72%) [PC, PS4, Xbox One]

(72%) [PC, PS4, Xbox One] Kao The Kangaroo (68%) [PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch]

(68%) [PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch] Vampire: The Masquerade - Swansong (68%) [PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX]

(68%) [PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX] Dolmen (62%) [PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX]

