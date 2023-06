Nejlepší hry za květen 2023: Které tituly nasbíraly nejvyšší hodnocení?

V uplynulých letech jsme pro vás připravovali pravidelný měsíčník s přehledem nejočekávanějších her pro dané období. Mezi takové tituly však nejčastěji patřily hry, které se dočkaly masivní reklamní kampaně, ale výsledná kvalita byla všelijaká. Oproti tomu méně očekávané tituly, zejména pak z nezávislé produkce, vychází bez výrazného povědomí a překvapí svoji kvalitou až vzápětí.

Namísto toho, abychom tedy vždy začátkem měsíce vyhlíželi nejočekávanější tituly (které si kolikrát ani není třeba připomínat), ohlédněme se naopak zpětně. Přinášíme vám ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Metascore: 95 %

Platformy: Switch

Žánr: akční adventura

Vyšlo: 12. května 2023

Dlouho očekávané pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild v hodnoceních od hráčů i recenzentů bezkonkurenčně převálcovalo veškeré další tituly, které v květnu vyšly. Vlastně se momentálně řadí na špičku nejlépe hodnocených her za celý letošní rok, i když jsme teprve v jeho polovině. Největší kritika směřuje na podobnost s předchozím dílem.

K už tak hojně otevřenému světu se přidávají ještě oblasti v oblacích a podzemí, a také nová tvorba předmětů po macgyverovsku - slepením několika různých předmětů tak získáváte nástroje, o nichž se vám ani nesnilo. Příběh navazuje na první díl, ale hned zezačátku se takřka vše obrátí o 180 stupňů, takže je hra přístupná i pro ty, kteří ho před šesti lety náhodou vynechali.

Age of Wonders 4

Metascore: 83 %

Platformy: PlayStation 5, Xbox Series, Windows PC

Žánr: tahová strategie

Vyšlo: 2. května 2023

Paradox Interactive vydal v květnu také pokračování jedné z velmi populárních 4X strategií, a to už čtvrtý díl tahového Age of Wonders, které pro ně už od prvního dílu vyvíjí společnost Triumph Studios. Nový díl se rozhodl nepokračovat v sci-fi zasazení posledního spin-offu Planetfall, ale pokračuje ve fantasy žánru třetího dílu, který vyšel dokonce už před dlouhými devíti lety.

Jako jedna z mála strategií vychází navíc od Planetfallu i na současnou generaci konzolí, narozdíl od předchozích dílů však zatím nemá podporu na OS X a Linux. Oproti předešlým dílům prošla navíc velkým převratem, který dává velkou svobodu ve vytváření - ať už těl vlastních následovníků, jejich schopností, nebo dokonce celých herních světů.

Darkest Dungeon II

Metascore: 82 %

Platformy: Windows PC

Žánr: rogue-lite

Vyšlo: 8. května 2023

Pokračování rogue-lite Darkest Dungeon II rozhodně nesklízí takové ovace, jako jeho předchůdce, ale stále se dokázalo vyšplhat mezi jedny z nejpopulárnějších her měsíce května. Většina negativních komentářů si stěžuje hlavně na ještě více frustrující herní zážitek, který ještě amplifikuje veškeré obtížné mechanismy prvního dílu.

Nrozdíl od něj ale přechází blíže k roguelite žánru, místo procházení kampaní vycházející stále ze stejného místa cestujeme světem v dostavníku a s každým průchodem (i smrtí) si odemykáme měnu, za níž se kupují trvalé upgrady dostavníku, nové typy hrdinů a vylepšení atributů i předměty.

System Shock

Metascore: 78 %

Platformy: Windows PC

Žánr: akční adventura

Vyšlo: 30. května 2023

System Shock, ikonická sci-fi akční adventura z roku 1994, se poměrně v tichosti dočkala dlouho očekávaného remaku, který znovu přináší její temnou cyberpunkovou atmosféru do moderní éry. Remake System Shocku se zaměřuje na obnovení a vylepšení všech aspektů původní hry, zatímco zachovává její charakteristický styl a prvky - občas možná až příliš věrně, což by mohlo některé moderní hráče odradit.

Cenovka je nastavená na příjemnějších 40 eur (remake Dead Space vás oproti tomu vyjde o 20 eur dráž) a dokonce je na Steamu k dispozici i volně hratelné demo. V téhle legendární scifi akci se budete muset probojovat vesmírnou stanicí plnou nepřátel, abyste zhatili plány ikonické umělé inteligence SHODAN (která stála také inspirací spoustě modernějších vraždících AI).

Stojí za zmínku:

Final Fantasy Pixel Remaster: FF35th Anniversary Edition (84 %) [PS4, Switch]

Planet of Lana (80 %) [XBO, XBS, PC]

CONV/RGENCE: A League of Legends Story (80 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, PC, Switch]

Puzzle Bobble Everybubble! (77 %) [Switch]

Fitness Circuit (74 %) [Switch]

Dále vyšlo

Warhammer 40 000: Boltgun (74 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, PC, Switch]

Showgunners (74 %) [PC]

LEGO 2K Drive (73 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, PC, Switch]

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 (72 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, Switch, PC]

Another Fisherman's Tale (71 %) [PS5, PC]

Star Trek: Resurgence (70 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, PC]

After Us (68 %) [PS5, XBS, PC]

Ravenlok (68 %) [XBO, XBS, PC]

Firmament (68 %) [PC]

Dokapon Kingdom: Connect (65 %) [Switch]

Monster Menu: The Scavenger's Cookbook (62 %) (PS4, PS5, Switch]

Redfall (56 %) [XBS, PC]

The Lord of the Rings - Gollum (34 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, PC]

