Nejlepší hry za srpen 2022: Které tituly nasbíraly nejvyšší hodnocení?

V uplynulých letech jsme pro vás připravovali pravidelný měsíčník s přehledem nejočekávanějších her pro dané období. Mezi takové tituly však nejčastěji patřily hry, které se dočkaly masivní reklamní kampaně, ale výsledná kvalita byla všelijaká. Oproti tomu méně očekávané tituly, zejména pak z nezávislé produkce, vychází bez výrazného povědomí a překvapí svoji kvalitou až vzápětí.

Namísto toho, abychom tedy vždy začátkem měsíce vyhlíželi nejočekávanější tituly (které si kolikrát ani není třeba připomínat), začněme se ohlížet naopak zpětně. Přinášíme vám tedy ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

I was a Teenage Exocolonist

Platformy: PC, PS4, PS5, Switch Žánr: RPG Vyšlo: 25. srpna 2022 Hodnocení na Metascore: 89%



Jednou z nejlépe oceněných her tohoto měsíce je poměrně neznámé výpravné RPG od menšího studia, které si však získalo srdce her mnohých hráčů i recenzentů. Ocitáme se na cizí planetě v roli teenagera, jež řeší spoustu více či méně klasických problémů svého věku. Kromě první lásky a nepochopení dospělých se totiž potýkají i s nástrahami neznámé planety plné přátelských, ale i nebezpečných, tvorů a divokých rostlin.

I Was a Teenage Exocolonist kombinuje prvky vizuálních novel se simulátory života (jako je např. Stardew Valley), což dohromady vytváří neodolatelnou kombinaci plnou nekonečných možností. Hra vás nechá prožít deset let v těle hlavního hrdiny, v nichž máte šanci ovlivnit nejen život jednoho člověka, ale i přežití celé kolonie.

Two Point Campus

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Žánr: Budovatelský simulátor Vyšlo: 25. srpna 2022 Hodnocení na Metascore: 83%



Univerzitní simulátor je novým počinem studia stojícím za populární Two Point Hospital s velmi podobným grafickým zpracováním. Tentokrát dostaneme za úkol s pomocí omezeného prostoru i prostředků postavit co nejlépe fungující univerzitní areál.

Nebyla by to ale hra od Two Point Studios, kdyby v ní nebylo něco trochu padlého na hlavu. V Two Point Campus vás sice nenavštíví studenti s žárovkou místo hlavy, ale za to se budou moci zúčastnit kurzů gigantického vaření, šermování, špionáže či kouzelnictví.

Cult of the Lamb

Platformy: PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch Žánr: Rogue-lite Vyšlo: 11. srpna 2022 Hodnocení na Metascore: 82%



Nenechte se oklamat úžasně roztomilou grafikou nové indiovky Cult of the Lamb, protože vás v ní nic milého rozhodně nečeká. Představte si řežbu podobnou neúprosné hře The Binding of Isaac v kombinaci s prvky ze survivalového Don’t Starve.

Jestli vás námět zaujal, neváhejte a připojte se k tisícům hráčů téhle propracované rogue-lite zábavy, a založte si vlastní kult jehňátka s oddanými následovníky. Při troše štěstí vám hra zabere okolo 20 hodin, a nudit se u ní určitě nestihnete.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Žánr: Beat’em up a další Vyšlo: 19. srpna 2022 Hodnocení na Metascore: 78%



Na konci srpna stihla vyjít ještě očekávaná kolekce třinácti Teenage Mutant Ninja Turtles her od Konami vydaných v letech 1989 až 1993 v mírně vylepšeném kabátku. Narozdíl od svých starých originálů disponují nové hry ukládacími pozicemi, možnostmi přemapování ovladačů, a také možnosti lokální kooperace i klasického multiplayeru tam, kde to původní hry zamýšlely.

Ve většině případů se jedná o klasické staré arkádové beat’em up, které se k želvím hrdinům náramně hodí, v kompilaci se však nachází i bojovka, platformer a akční adventura.

Stojí za zmínku:

Immortality (88 %) [PC, XBS]

Red Matter 2 (84 %) [PC]

Tinykin (81 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS, Switch]

Cursed to Golf (81 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS, Switch]

Lost in Play (81 %) [PC, Switch]

F1 Manager 2022 (80 %) [PC, PS4, PS5, XBO, XBS]

Rollerdome (79 %) [PC, PS4, PS5]

Hard West 2 (78 %) [PC]

Dále vyšlo: