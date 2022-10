Nejlepší hry za září 2022: Které tituly nasbíraly nejvyšší hodnocení?

V uplynulých letech jsme pro vás připravovali pravidelný měsíčník s přehledem nejočekávanějších her pro dané období. Mezi takové tituly však nejčastěji patřily hry, které se dočkaly masivní reklamní kampaně, ale výsledná kvalita byla všelijaká. Oproti tomu méně očekávané tituly, zejména pak z nezávislé produkce, vychází bez výrazného povědomí a překvapí svoji kvalitou až vzápětí.

Namísto toho, abychom tedy vždy začátkem měsíce vyhlíželi nejočekávanější tituly (které si kolikrát ani není třeba připomínat), začněme se ohlížet naopak zpětně. Přinášíme vám tedy ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

The Last of Us Part I

Metascore: 89

Platformy: PlayStation 5

Žánr: akční adventura

Vyšlo: 2. září 2022

Přes značný review bombing si remake prvního dílu, přejmenovaný na The Last of Us Part I, tento měsíc vydobil první místo – alespoň podle názorů recenzentů, ke kterým se také přikláníme. Kompletní grafická předělávka (včetně redesignu některých postav) je jen třešničkou na dortu veškerých změn.

Nejvýraznější posun zaznamenal systém pohybu a střílení, který nyní kombinuje to nejlepší z původní verze i druhého dílu. Dále se na některých místech změnilo rozložení celého prostředí, přibyla ničitelnost a interaktivita s objekty na mapě, a v neposlední řadě také podpora vlastností Dualsense ovladače a vylepšená logika NPC.

Return to Monkey Island

Metascore: 87

Platformy: PC, Switch

Žánr: point-and-click adventura

Vyšlo: 19. září 2022

Na den pirátské mluvy vyšlo šesté pokračování legendární adventury Tajemství opičího ostrova (neplést s českou parodií Tajemství oslího ostrova), která stála v čele point and click adventur před více než dvaceti lety, když byl tento žánr na výslunní, a i v Česku jsme začínali objevovat jeho kouzlo.

Return to Monkey Island má na rozdíl od posledních pár dílů v rukou zase legendární Ron Gilbert (autor prvních dvou Monkey Islandů) a na konec druhého dílu také nová epizoda volně navazuje. Nebudeme zbytečně prozrazovat více než je nutné, ale připravte se na notnou dávku příjemné nostalgie.

Splatoon 3

Metascore: 83

Platformy: Switch

Žánr: TPS

Vyšlo: 9. září 2022

V září vyšlo i třetí pokračování dnes už sedm let staré franšízy barevné nintenďácké střílečky z pohledu třetí osoby. Splatoon 3 navazuje na svého předchůdce, který vyšel už před pěti lety krátce po vydání Nintenda Switch.

Trojka obsahuje další příběhovou solo kampaň i variabilní multiplayerové módy, tentokrát i s jasně danými plány budoucího rozšíření. Pokračování přineslo i nové zbraně, mapy, schopnosti a podivnou deskovou minihru.

Grounded

Metascore: 83

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: survival

Vyšlo: 27. září 2022

Po dvou letech v Early Access přístupu vychází sandboxový survival Grounded do finální podoby. V této hře zaujmete roli jednoho z nebohých teenagerů zmenšených na mravenčí velikost, kteří se pokouší přežít mezi hromadou ne příliš přátelských hord hmyzu, který až doteď nepovšimnut žil na vaší zahradě.

O samotě nebo v kooperaci až se třemi dalšími hráči vás tak čeká spousta výzev na cestě za zjištěním, kdo za tím vším stojí. Pro předplatitele Xbox Game Pass služby je Grounded již od počátku k dispozici zdarma.

Stojí za zmínku:

The Legend of Heroes: Trails from Zero (86 %) [PC, PS4, Switch]

Beacon Pines (85 %) [PC, XBO, XBS, Switch]

Betrayal at Club Low (84 %) [PC]

The Excavation of Hob’s Barrow (83 %) [PC]

Gerda: A Flame in Winter (82 %) [PC, Switch]

Penko Park (81 %) [PC, Switch]

Dále vyšlo: