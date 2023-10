Nejlepší hry za září 2023: Které tituly nasbíraly nejvyšší hodnocení?

Přinášíme vám ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

Cocoon

Metascore: 89 %

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Windows PC

Žánr: akční adventura

Vyšlo: 29. září 2023

Na první příčce se v letošním září umístila originální adventurka se spoustou zapeklitých hádanek. Jeppe Carlsen, gameplay designer plošinovek LIMBO a INSIDE, se tentokrát pustil i do třetího rozměru, a pomohl stvořit opět nádhernou a unikátní zábavu.

V Cocoon hrají hlavní roli orby, které hlavní hrdina táhne na svých bedrech. V každém z nich se totiž ukrývá celý další svět, a jen s pomocí dalších orbů odemykajících unikátní schopnosti se lze dostat dále.

Starfield

Metascore: 84 %

Platformy: Xbox Series, PC

Žánr: sci-fi RPG

Vyšlo: 6. září 2023

Velmi vysoko v záříjovém žebříčku se vyšplhal i jeden z největších letošních titulů, dlouho očekávaná sci-fi vesmírná adventura s velkými ambicemi. Od tvůrců sérií Fallout a The Elder Scrolls přichází po 25 letech zbrusu nová IP, která tentokrát sahá až za hranice sluneční soustavy a dovoluje nám prozkoumat taje Mléčné dráhy.

Děj se odehrává přibližně tisíc let v budoucnosti, v níž se náš němý protagonista dostane k záhadnému artefaktu, čímž odstartuje sérii událostí s nedozírným koncem. I přes některé neduhy (jako je například slabší scénář) si ale Starfield získal mnohé příznivce a má potenciál se stát dalším ikonickým titulem od Bethesdy.

Lies of P

Metascore: 80 %

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5. Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Žánr: souls-like adventura

Vyšlo: 19. září 2023

Slušnou fanouškovskou základnu si v průběhu teprve dvou týdnů dokázala vybudovat i nová souls-like hříčka Lies of P. V ní se hráč dostane do role poměrně dost netradičně vzhlížejícího Pinocchia – ano, právě do oné slavné loutky stvořené Geppetem po smrti jeho syna.

Tento temnější twist má však od pohádky pro děti míle daleko. Ve městě Krat došlo k revoluci, při níž loutky vyvraždily většinu tamní populace, načež se Pinocchio vydává nalézt svého tvůrce, aby pomohl tohle krveprolití ukončit.

Mortal Kombat 1

Metascore: 84 %

Platformy: PlayStation 5. Xbox Series, Nintendo Switch, Windows PC

Žánr: Bojovka

Vyšlo: 19. září 2023

Tradiční 2D bojovku Mortal Kombat snad již netřeba dlouze představovat. Nejnovější díl však nese v názvu i číslovku 1, přestože se vlastně jedná o pokračování 11. dílu z roku 2019 – proč je tomu tak? Herní postava Liu Kanga (jehož můžeme spatřit už na samotném obalu hry) se totiž rozhodla resetovat celý vesmír, aby napravila chyby předchozí časové linky.

Mortal Kombat 1 je tedy rebootem současné série. Těšit se díky tomu můžeme na mnoho slavných postav – kromě Kanga nechybí ani Johnny Cage, Kitana, Raiden nebo Sub-Zero a mnoho dalších. Soupisku bojovníků navíc doplňují i postavy z DLC, v němž se přidává např. Homelander ze seriálu The Boys nebo Omni-Man ze série Invincible.

Stojí za zmínku:

I Expect You to Die 3: Cog in the Machine (89 %) [PC]

Astrea: Six-Sided Oracles (84 %) [PC]

30XX (82 %) [PS4, XBO, Switch, PC]

Chants of Sennaar (84 %) [PS4, XBO, Switch, PC]

Gunbrella (82 %) [Switch, PC]

El Paso, Elsewhere (81 %) [XBO, XBS, PC]

Moonstone Island (81 %) [Switch, PC]

Fate/Samurai Remnant (81 %) [PS4, PS5, Switch, PC]

We Were Here Expeditions: The FriendShip (80 %) [PS4, PS5, XBO, XBS, PC]

F-Zero 99 (80 %) [Switch]

Dále vyšlo