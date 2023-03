Nejoblíbenější moderní karetní hry

Air, Land, and Sea

Jjste hledali hru s tématem Druhé světové války, která se vejde (skoro) do kapsy, už nehledejte. Air, Land, and Sea je jednoduchá karetka pro dva, ve které povedete boj jen pomocí šesti karet (taky skoro), které dostanete náhodně na začátku hry.

Celá herní plocha sestává jenom ze tří částí, které symbolizují zemi, moře a vzduch. Ve svém tahu máte možnost si vybrat jednu kartu z ruky, a zahrát ji na příslušné bojiště lícem vzhůru, a nebo na kterékoli bojiště lícem dolů. Karty zahrané lícem dolů mají vždycky sílu 2, a jinak nedělají nic.

Zatímco karty zahrané lícem vzhůru sice můžete hrát jenom na bojiště, ke kterému náleží (tanky na zemi, lodě na vodu…), ale zato mají větší sílu, a často s sebou přinášejí i nějakou hnusnou schonost, která udělá čáru přes rozpočet vašeho soupeře. Některé schopnosti vám dokonce dávají možnost karty otočit, a tak ze supersilných šestek udělat neškodnou dvojku, nebo naopak zvyšují útočnou sílu karet, které leží lícem dolů na dvojnásobek.

Všechno je to o umístění, a o chvíli, kdy a jak svoje jednotky využijete. A pokud by vám štěstí nepřálo, nemusíte partii dohrávat. Hraje se totiž na 12 bodů, a čím dříve se vzdáte, tím méně bodů váš soupeř dostane.

Mindbug: First Contact

Ve hře Mindbug: First Contact se utkáte se svým protihráčem pomocí hybridů a zrůd s jedinečnými schopnostmi. Můžete si sami sebe představit jako dva šílené vědce nebo mimozemské parazity, kteří se snaží ovládnout naši planetu - tak či tak, už samotný návod naznačuje, že příběh tu není vůbec důležitý.

Hra sestává z jednoho balíčku 48 karet o hodnotách od 1 do 10. Ten se zamíchá, a každému hráči se rozdá deset karet (se zbytkem se nehraje). K tomu dostanete ještě dvě kartičky mozkožrouta, neboli parazita, prostě titulního hrdinu celé hry. Toho si vyložíte stranou, a připravíte si ještě tři kartičky, které budou reprezentovat tři body zdraví, které máte.

Ve svém tahu máte možnost buď: vyložit jednu kartu z ruky na bojiště, a nebo s jednou svojí kartou na bojišti zaútočit. V takovém případě váš oponent může vybrat až jednoho obránce (pokud nějakého má), a vaši stvůru zablokovat.

Vyšší číslo karty zabíjí nižší, ale pozor - slabší potvory mají zase extrémně silné schopnosti, které není radno podceňovat. Některé fungují pasivně - např. blokují schopnosti soupeře, jiné se spouští při vyložení, a pak tu je ještě pár hesel, které se uplatňují při útoku. Příšeru s plížením zablokuje jen jiná příšera s plížením. Jedovaté příšerky zabíjí obránce nehledě na hodnotu, jiná schopnost vám umožňuje útočit hned dvakrát, a tak dál.

A když je situace zoufalá, přichází ke slovu kartička mozkožrouta. Toho používáte v okamžiku, kdy váš soupeř vynáší kartu, která by vám mohla setsakramentsky zavařit. Zahodíte mozkožrouta, a zmiňovanou kartu mu ukradnete, vyložíte si ji před sebe, a uplatníte efekt při vyložení, pokud ho má. Tím můžete zvrátit průběh nejen vy, ale i váš soupeř, takže si dávejte pořádný pozor.

Odysea: Společně k deváté planetě

Odysea spadá mezi tzv. štychové hry. Vedoucí ráč zahraje libovolnou kartu z ruky, a ostatní musí ctít barvu. To znamená, že pokud některý hráč zahraje žlutou, musí žlutou zahrát i všichni ostatní. Nejvyšší hodnota vítězí. Pokud kartu dotyčné hodnoty nemáte, smíte zahrát cokoli jiného, jenom nemůžete zvítězit. A konečně jsou tu trumfy, které lze zahrát kdykoli, a automaticky vyhrají celý štych.

Zní to jako klasická štychovka, ale teď přijde ten twist. Odysea je hra kooperativní. Musíte v ní spolupracovat, abyste splnili hrou zadané úkoly. To znamená zahrát konkrétní kartu v konkrétní chvíli, aby konkrétní hráč vyhrál s konkrétní barvou. A co hůř - nemůžete navzájem komunikovat. Protože máte na sobě skafandry, a nějaký nedomrlý technik vám tam zapomněl hodit vysílačku. Nebo se vám odlepila a skončila vám až v nohavici, kdo ví.

Ke komunikaci si musíte postačit s obyčejnými žetony. Položíte je na jednu ze svých karet, čímž říkáte ostatním, že je to vaše nejvyšší/nejnižší/jediná v dané barvě. To, co se snažíte hráčům sdělit, vyjadřujete tím, kam žeton umístíte - nahoru, dolů nebo doprostřed kartičky. Na začátku každé hry vás čeká i malý briefing, který vám určí nový úkol, a řekne vám, jak pokračuje vaše mise na vzdálenou planetu, a nebo do hlubin oceánu, kam se vydáte ve druhém díle.

Radlands: Gangy pustiny

Radlands je karetní hra, v níž zavítáte do madmaxovské postapokalyptické budoucnosti, ve které jaderná válka smetla téměř kompletně lidstvo z povrchu země, a z nejmodernějších výdobytků civilizace přežily jenom samopaly, auta a barevný číra. V Pustině je nejcennějším zdrojem voda - platí se s ní žoldnéřům, dělníkům, a kromě toho ji můžete i vypít, abyste nechcípli žízní. Ve hře Radlands se ujmete gangu pankáčů, který netouží po ničem jiném, než rozsekat soupeře na kousky a ukrást mu zmiňované zásoby H2Očka.

Tolik k tématu. Radlands je karetka jenom a pouze pro dva hráče, ve které máte za úkol ochránit své tři tábory, a naopak zničit ty soupeřovy. Karet táborů najdete ve hře celou haldu - každý s nějakou speciální schopností, která vám od začátku bude udávat základy vaší strategie. Aby vaše opevnění nebyla tak zranitelná, můžete si před každé z nich vyložit až dvě karty obránců.

Za ty platíte žetony vody, které máte pro každé kolo tři, a další můžete přidávat pomocí různých karet. Vodou platíte i za útoky, používání schopností vašich bojovníků, a nebo za události, které se spouští až za předem stanovený počet kol, a zpravidla vám pomáhají zdolat nepřekonatelnou obranu vašeho soupeře.

Radlands je počinem Daniela Piechnicka, jednoho z autorů, který se podílel na tvorbě slavné karetky Magic the Gathering. Narozdíl od MtG je Radlands hra uzavřená, takže se nemusíte bát, že vám nákupy dalších boosterů polezou do peněz. Prostě dokončeno, hotovo, šmytec.

Co se týče hratelnosti, tak musím říct, že tahle hra opravdu šlape. Karty se navzájem kombí různými efekty, takže tu můžete vymýšlet spoustu vychytávek, a variabilita jednotlivých táborů a jejich schopností vám zaručí, že se vám Radlands jen tak neohraje.