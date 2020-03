Největší herní veletrh E3 se poprvé za 25 let ruší kvůli koronaviru

O zrušení se již pár týdnů spekulovalo, jelikož se postupně začala odhlašovat jednotlivá studia, a obavy tak začali mít i samotní pořadatelé. Přestože se zrušení akce, která se měla konat až v průběhu první poloviny června, může zdát předčasné, není tomu tak. Přípravy na konferenci jsou totiž v tuto chvíli již v plném proudu, a to také znamená nemalé investice nejen finančního rázu, ale i lidské síly. Nelze přitom vůbec odhadnout, jaká bude za pár měsíců v hostujícím Los Angeles situace.

Pozdější zrušení by tak mohlo více zasáhnout nejen pořadatele a vystavující, ale i další hosty, kteří si již zajišťují letenky a ubytování. Návštěvníci, kteří si již stihli zakoupit lístky, jsou nyní kontaktováni a mají nárok na vrácení plného vstupného.

Nyní se The Entertainment Software Association snaží vymyslet způsob, jak co nejvěrněji reprodukovat co největší část konference online, takže se nemusíme obávat, že bychom letos nedostali v průběhu června žádné nové herní informace.

Nový koronavirus se přitom dotkl i mnoho dalších větších i menších akcí. Z účasti na letošní GDC (Game Developers Conference) postupně vycouval PlayStation, Microsoft, Epic Games, EA a další, a nakonec byla celá konference dočasně zrušena a bude přesunuta na pozdější datum. Dalšího odkladu se dočkala i Taipei Game Show, která měla proběhnout již v únoru a nakonec snad proběhne někdy v průběhu letošního léta. Čeští vývojáři, novináři a fanoušci nyní čekají, jestli se odložení či zrušení dočká i brněnský Game Access, který by měl proběhnout v polovině letošního května.