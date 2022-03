Netflix oznamuje seriálovou adaptaci Tekkenu, láká upoutávkou

V krátkém traileru se ukazují jen střípky událostí, kterými se seriál bude zabývat. Postavu Jina Kazamy známe již od Tekkenu 3 a ve spoustě následujících dílech se také objevil v roli hlavního hrdiny (nebo v případě šestého dílu dokonce jako hlavní záporák).

Seriál ukáže i spoustu dalších významných postav z historie této série, včetně Jinovy matky Jun (ukázána poprvé v druhém díle), záporáka Ogre a mnoho dalších. Nebude chybět ani ikonický turnaj krále železné pěsti (The King of Iron Fist Tournament) se spoustou dechberoucích soubojů. Příběh by se mohl odehrávat právě v podobné časové linii, jako třetí díl série Tekken, i když některé události z traileru této době ještě předcházejí.

Jelikož má oficiální trailer přímo na Netflixu možnost zapnutí českých titulků, můžeme očekávat, že i finální seriál bude mít českou lokalizaci. Některé sledující by mohl možná zarazit český přepis japonských jmen v latince (tzv. „čekošiki rómadži“), který je správně přepisuje tak, jak bychom je v Česku vyslovovali – například Jin je psán jako Džin.

Bohužel zatím neznáme ani přesnější datum vydání, ani plánovaný počet dílů, ale podle současných informací se zdá, že už nebudeme muset čekat moc dlouho.