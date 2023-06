Netflix zrušil nejlevnější plán bez reklam v Kanadě: Co na to předplatitelé?

Od 26. června 2023 ovšem Netflix toto své nejlevnější předplatné bez reklam tiše zrušil. To pro nové předplatitele tedy znamená, že nyní mají na výběr pouze ze tří plánů: standardní s reklamami, standardní bez reklam a prémiový bez reklam. Stávající uživatelé na základním plánu nejsou touto změnou ovlivněni, dokud nezmění nebo nezruší svůj účet.

Ačkoliv Netflix neposkytl oficiální důvod pro tento krok, lze spekulovat o několika možných motivech, proč se k tomu uchýlil. Netflix mohl chtít zvýšit své příjmy tím, že donutí nové zákazníky platit více za sledování obsahu bez reklam. Podle poslední finanční zprávy Netflixu za druhý kvartál 2023 dosáhl průměrný příjem na členství v USA a Kanadě 15,49 USD / měsíc. Zrušením plánu za 9,99 CAD / měsíc by mohl tento průměr ještě zvýšit.

Další teorie je taková, že tím chtěl docílit podpory svého předplatného s reklamami, který spustil v listopadu 2022 jako experiment v Kanadě. Tento plán umožňuje zákazníkům sledovat obsah s přerušením reklamami za nižší cenu než plány bez reklam. Netflix tvrdil, že tento plán je určen pro ty, kteří chtějí ušetřit peníze a nevadí jim reklamy.

Poslední varianta je ta nejjednodušší; chtěl mít méně předplatného a spíše zlepšit zákaznickou zkušenost. Tím by čistě teoreticky usnadnil rozhodování uživatelům, jaké přeplatné budou odebírat. Zároveň by tím Netflix mohl snížit náklady na správu a podporu různých plánů.

Zdroj: Shutterstock

Jak to ovlivní zákazníky v jiných zemích - například u nás v ČR?

Zrušení nejlevnějšího plánu bez reklam v Kanadě nemá žádný přímý dopad na zákazníky v jiných zemích. Nicméně můžeme spekulovat o tom, zda se jedná o další experiment nebo trvalou změnu a zda se Netflix rozhodne udělat totéž v jiných regionech.

V současné době Netflix nabízí svůj nejlevnější plán bez reklam ve všech ostatních zemích, kde působí. V USA je tento plán za 9,99 USD / měsíc, ve Velké Británii je za 7,99 GBP / měsíc a v Austrálii je za 11,99 AUD / měsíc. Pokud by se však chystal zrušit tento plán i v jiných zemích, musel by to oznámit předem a poskytnout dostatečný čas pro přechod. Také by se měla vzít v úvahu konkurence a poptávka po různých cenových bodech a možnostech sledování.