Netflix zvažuje členství, se kterým ovlivníte průběh natáčení a děj seriálů

Po zavedení funkce Shuffle Play, díky které Netflix dokáže na základě vašeho vkusu a historie přehrávání vybrat náhodný pořad či film a pustit vám ho, aniž byste se museli rozhodovat a vybírat ho vy, společnost od konce minulého měsíce shromažďuje zpětnou vazbu pro další novou službu, která by této streamovací platformě dodala sociální aspekt.

Uživatelé by si díky této funkci mohli vytvářet vlastní seznamy obsahující seriály a filmy, které by mohli sdílet s ostatními. Představte si to jako hudební playlist například na Spotify, ale místo svých oblíbených skladeb zde můžete mít ty nejlepší filmy pro jakoukoliv náladu. Potencionálně by tato služba mohla také nabízet utváření playlistů ze soundtracků Netflix Originals pořadů.

„Pokud diváci nebudou členy N-Plus, uvidí pouze upoutávku na danou show,“ navrhuje jeden z recenzentů služby.

Jednou z dalších zajímavostí N-Plus by mohl být exkluzivní obsah ze zákulisí či bonusové scény. Netflix totiž již dlouho produkuje zákulisní rozhovory, podcasty a další obsah, který sdílí prostřednictvím YouTube a dalších sociálních sítí.

Dále se rovněž zvažuje, že by uživatelé N-Plus mohli ovlivnit vývoj televizních pořadů. Fanoušci by se dozvěděli o plánovaném natáčení (předprodukci) a mohli by svojí zpětnou vazbou ovlivnit směr příběhu ještě před natáčením. Služba by v podstatě fungovala jako sociální síť, která by poskytovala prostor pro interakci s lidmi s podobnými zájmy a spojovala diváky a tvůrce.

N-Plus má určitě vysoký potenciál, protože diskuzí o svých oblíbených televizních pořadech se účastní mnoho lidí na různých fórech, jako je například Reddit. A vzhledem k tomu, že by balíček N-Plus nabízel ještě daleko víc než jen platformu pro diskuze, mohl by to být obrovský úspěch. Zatím však není stoprocentní, že Netflix tuto službu vydá.