Nintendo Switch má funkční emulátor pro Android, akorát má právní problémy

Zdroj

Fanoušci Nintenda Switch v poslední době zajásali, protože se na internetu objevil volně dostupný emulátor na mobilní zařízení s Androidem. I když dokáže svému uživateli zprostředkovat několik her z této konzole, není vše zlato, co se třpytí. Hlavním problémem tohoto emulátoru je porušení open-source licenci. Přestože je funkční, využívá kradený kód, nutí k zakoupení ovladačů a k uživatelskému přihlašování.

Podle všeho by měl tento emulátor vycházet z nejoblíbenějšího emulátoru Yuzu, jehož emulační kód také využívá. Tím se však dopouští porušení obecně závazných pravidel GNU. Další zajímavostí, které si uživatelé všimli, je pochybný původ emulátoru. Vývojáři se sice vydávají za Američany, ale veškeré texty jsou v čínštině s nepřesnými a mnohdy i špatnými překlady do angličtiny.

Pokud si i přes to chcete vychutnat nový emulátor, musíte si předobjednat za 99,99 dolarů svůj vlastní ovladač, který je potřebný i k samotnému spuštění emulátoru. Mimo to je potřeba se oficiálně registrovat na webových stránkách vývojářů. Třetí podmínkou je, aby mobilní telefon uživatele obsahoval Qualcomm Snapdragon 855 / 855 Plus / 865 / 865 Plus.

Všichni ostatní bohužel možnost vyzkoušet nový emulátor ani nedostanou. Výrobce uvádí, že na novém emulátoru si můžete zapařit až 81 her, z toho u 73 není garantovaná kompatibilita a mohou nastat nějaké problémy. I tak si jistě můžete užít takové hity jako je Pokémon Sword/Shield či Super Mario Odyssey. Obecně lze říci, že emulátor pro Android je dobrý nápad a jedná se dozajista o mezeru na trhu, ale je potřeba tuto problematiku uchopit z jiné strany.