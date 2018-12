Nintendo Switch podle analytiků překoná v příštím roce prodeje Playstation 4

Na úvod zpráva poskytuje současnou analýzu trhu v právě dobíhajícím roce, kdy prodeje konzolí dosahují nárustu o 3,9 procenta, což představuje přibližně 46 milionů prodaných kusů. Takového množství je největší od roku 2010.

Pro rok 2019 analytici předpovídají změnu ve vedení prodejů konzolí, a to ve prospěch Nintenda, kterému se přisuzují prodejnost 17,3 milionů kusů a Sony „pouze” 17,1 milionu kusů. Jednalo by se tak o nejvyšší prodej konzolí od Nintenda za posledních 9 let, kdy naposled dosáhly první příčky v prodejnosti konzolí Wii.

Avšak jedním dechem zpráva zároveň dodává, že v rámci postavení konzolí ve světě se situace nijak dramaticky nezněmí. Sony s celkovým více jak 50% podílem na celosvětovém trhu je a bude stále lídrem, na jehož konzoli se hraje téměř 84 % videoher. Jako třetí v pořadí zůstává Microsoft s 10 miliony prodaných kusů, u něhož se situace nijak zásadně nemění.

Na druhou stranu analytici, vzhledem k očekávání představení další generace konzolí v roce následujícím u Microsoftu (Xbox) a i u Sony (Playstation) předpokládají propad tržeb, a to až o 10 procent. Tento propad by měl být vyrovnán do stavu z letošního roka až v roce 2023, kdy už se očekává nástup všech nových konzolí.

Ke zprávě na závěr dodává David Watkins, ředitel Strategy Analytics, že i přes některá očekávání propadu konzolového trhu vzhledem k nastoupení VR, rozšiřujícímu se trhu mobilních her a pomalu nastupujícímu cloudovému hraní, zůstává konzolový trh zdravý. Tuto myšlenku dále rozšiřuje i hlavní analytik Chirag Upadhyay, který se domnívá, že v souvislosti s neustále rostoucími očekáváními spotřebitelů, lze odhadovat snahu daleko více posouvat meze herního zážitku na velké obrazovce ze stran hlavních představitelů konzolí, ještě mnoho let.