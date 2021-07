Nová funkce Heads Up vás upozorní, že při používání telefonu chodíte

Každý z nás viděl nějaké zábavné video, ve kterém někdo kráčí po ulici se sklopenou hlavou k telefonu a narazí přímo do pouličního sloupu. Někteří to možná sami zažili. Google se rozhodl, že chce těmto situacím předcházet, a představil tak novou funkci zvanou „Heads Up“, která nyní přichází do aplikace Digital Wellbeing pro Android.