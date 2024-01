Nové letecké palivo se vyrábí z lidského trusu, šetří uhlíkovou stopu o 90 %

Na vývoji alternativ pro fosilní paliva se podílí i britská společnost Firefly Gree Fuels. Právě tato společnost přišla nedávno s novou formou leteckého paliva, na které pracovala ve spolupráci s odborníky z Cranfield University. Unikátnost celého projektu spočívá v tom, že palivo se vyrábí z lidského trusu a má údajně o 90 % nižší uhlíkovou stopu, než tradiční letecké palivo.

Kvalitou ale odpovídá standardům pro letecká paliva označované jako „A1“. Toto palivo je výsledkem projektu, který započal dotací z ministerstva dopravy ve výši 2 milionů liber. Podle odhadů by toto palivo mohlo být komerčně dostupné již do pěti let. Již nyní má společnost uzavřenou úzkou spolupráci s nízkonákladovou leteckou společností Wizz Air.

Zdroj: Shutterstock

V tuto chvíli ale společnost čerpá svůj vstupní materiál z odpadních vod. Tento materiál dále prochází procesem hydrotermálního zkapalnění, které ho v podstatě promění na ropu. Odpad z toho procesu lze využít jako hnojivo. Fosilní paliva se přirozeným způsobem vytváří několik milionů let.

Společnost Firefly umožňuje vyrobit plnohodnotnou alternativu k fosilním palivům během několika dní. Výhodou je, že lidské výkaly jsou velice dobře dostupné. Jediné, co v tuto chvíli není známé, je jeho cena. Nikdo neví, zda bude levnější či dražší než stávající palivo. Jisté je, že pokud by se podařilo nahradit letecké palivo takovým, které by mělo nižší uhlíkovou stopu, "byla by to určitě pro ekologii dobrá zpráva."