Nový lék proti rakovině zvládne zlikvidovat všechny nádory v těle

Proto je velkou nadějí pro pacienty s rakovinou nový lék, který vyvíjí vědci z organizace City of Hope v USA. Tento lék, nazvaný AOH1996, je vlastně forma pilulky, kterou lze snadno užívat. Hlavní výhodou tohoto léku je jeho schopnost cílit pouze na rakovinné buňky a zanechat ty zdravé zcela nedotčené. To znamená, že by mohl být účinný a bezpečný pro léčbu různých typů zhoubných nádorů, jako jsou například rakovina prsu, prostaty, mozku, vaječníků, děložního čípku, kůže nebo plic.



Klíčem je protein PCNA. Tento protein hraje důležitou roli v procesech replikace DNA a opravy DNA v buňkách. V normálních buňkách je PCNA stabilní a regulovaný. V rakovinných buňkách je však mutovaný a nadměrně aktivní. To umožňuje rakovinným buňkám rychle se dělit a šířit. AOH1996 je schopen rozpoznat mutovanou formu PCNA a navázat se na ni. Tím blokuje funkci PCNA, čímž způsobuje zánik všech rakovinných buněk.

Linda Malkas, profesorka oddělení molekulární diagnostiky a experimentální terapie City of Hope, která pilulku vyvíjí již 20 let, přirovnala tento mechanismus ke sněhové bouři:

Zdroj: Shutterstock

“PCNA je jako hlavní letecký terminál obsahující více letových bran. Data naznačují, že je jedinečně změněn v rakovinných buňkách a tento fakt nám umožnil navrhnout lék, který cílil pouze na formu PCNA uvnitř nich. No a naše pilulka proti rakovině je jako sněhová bouře, která uzavře hlavní letecký uzel, zastaví veškeré lety tam a zpět pouze v letadlech s rakovinnými buňkami.”

V předběžném výzkumu se AOH1996 ukázal jako velmi slibný. Byl testován na více než 70 liniích rakovinných buněk a prokázal selektivní zabíjení rakovinných buněk tím, že narušil normální buněčný reprodukční cyklus. Byl také testován na zvířecích subjektech a prokázal potlačení růstu nádorů. Nyní je AOH1996 podroben preklinickému výzkumu v USA, kde je testován na lidech v první fázi klinické studie. Cílem je ověřit jeho bezpečnost, dávkování a účinnost.

Pokud se AOH1996 osvědčí jako úspěšný a schválený lék proti rakovině, mohl by znamenat revoluci v léčbě této smrtelné choroby. Mohl by nabídnout pacientům s rakovinou novou naději na uzdravení, zlepšení kvality života a prodloužení přežití. Snížil by rovněž náklady na léčbu rakoviny a naopak zvýšil dostupnost léčby pro pacienty po celém světě.