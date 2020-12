Nový Medal of Honor si vyžádá rekordních 350 GB volného místa na disku

Po osmi letech se na herní obrazovky vrátí válečná legenda. Tentokrát pod záštitou studia Respawn Entertainment vzniká zbrusu nové Medal of Honor: Above and Beyond. I tentokrát nás zavede zpět do druhé světové války - na pevninu, do vzduchu i na vodu. To vše v roli speciálního agenta Úřadu strategických služeb. Celý prožitek si navíc vychutnáme ve virtuální realitě.

Ano, nové Medal of Honor je hrou konstruovanou čistě pro virtuální realitu, minimálně zpočátku má být dokonce exkluzivní pro zařízení Oculus Rift. Hráči ale musí počítat s opravdu krvavými hardwarovými nároky. Vývojáři doporučují procesor i7 9700K, grafickou kartu na úrovni Nvidia RTX 2080 a rekordní místo na disku. K instalaci bude potřeba až 350 GB volného místa, autoři navíc přímo vyzývají k použití SSD disků.

Respawn Entertainment je studio založené dvojicí Jason West a Vince Zampella. Dříve pod značkou Infinity Ward vedli pro vydavatelství Activison vývoj značky Call of Duty. Kvůli soudním sporům následně projekt opustili a nové studio založili pod záštitou Electronic Arts. Pro ně připravili komerčně úspěšné tituly Titanfall, Apex Legends nebo Star Wars Jedi: Fallen Order.