Objev, který přepsal historii: 16 milionů let starý mravenec odhalen v Karibiku

Vědcům z New Jersey Institute of Technology se podařil objev, který přepsal dosavadní představy o vývoji jednoho z nejzáhadnějších mravenčích rodů – Basiceros. Fosilie stará 16 milionů let, dokonale zachovaná v dominikánském jantaru, ukazuje, že tito skrytí predátoři kdysi obývali i karibské ostrovy. Co stálo za jejich zmizením a co nám tento mravenec jménem Basiceros enana říká o evoluci?