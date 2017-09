Obří Komatsu HD 605-7 je největším elektrickým vozidlem

Komatsu HD 605-7 je počinem společnosti Kun Schweiz AG, která vzala starší a použitý důlní nákladní vůz s dieselovým agregátem a nyní pracuje na jeho elektrifikaci. Vzhledem k tomu, že vozidlo bude vážit samotné 45 tun a dalších 65 tun bude vážit náklad, je třeba mít baterie s vysokou kapacitou.

Ty budou mít kapacitu 700 kWh a jejich samotná hmotnost bude 4,5 tuny. Akumulátory budou pohánět synchronní motor o výkonu 590 kW (800 koní) s točivým momentem až 9500 Nm. Díky cestám z hor bude moci u tohoto vozidla efektivně fungovat rekuperace, ta vrátí do baterií až 40 Wh energie.

Předpokládá se, že Komatsu 605-7 bude v provozu 10 let. Denně tato mašina 20x pojede trasu ze svahů hory Chasseral do společnosti Ciments Vigier SA, která je nedaleko města Biel. Trasa je dle mapy dlouhá 36,4 km, ale těžko říci, jakou trasou bude stroj jezdit. Nicméně, denně by mělo vozidlo spotřebovat na 800 kWh elektřiny.

Společnost Ciments Vigier SA si od nového vozidla slibuje zlepšení povědomí společnosti o těchto vozech, jelikož vozidlo nebude tak hlučné a navíc nebude vypouštět do ovzduší žádné plyny. Jelikož starší dieselová verze stroje od 131 tun do 262 tun CO2 ročně, jedná se o poměrně velké snížení emisí.