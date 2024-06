Oči budoucnosti aneb nová éra chytrých brýlí

S AirGo 3 můžete klást otázky svému AI asistentovi přirozeně, bez nutnosti opakování nebo specifického formulování dotazů. Díky pochopení kontextu vám brýle poskytnou odpovědi na vaše dotazy s lehkostí a přesností. Ať už jste na nákupu a potřebujete rychle zjistit cenu produktu, nebo se nacházíte v novém městě a hledáte spolehlivého průvodce, AirGo 3 jsou připraveny vám pomoci.

Co však dělá tyto brýle opravdu unikátními je jejich design. Technologie “smart” je zabudována přímo do stranic brýlí, což vám umožňuje měnit čočky a rámečky podle aktuální potřeby – ať už jdete na sport, do práce nebo jen tak na procházku. Tato modularita zajišťuje, že funkčnost brýlí zůstane zachována bez ohledu na váš styl.

Nejnovější aktualizace softwaru přitom přináší funkci živého vyhledávání pomocí softwaru SolosChat a AI služeb jako je ChatGPT. Kenneth Fan, spoluzakladatel společnosti Solos, komentuje tuto novinku slovy: “Přidáním živého vyhledávání do chytrých brýlí dáváme lidem možnost mít kdykoliv okamžitě k dispozici sílu AI asistenta a vyhledávacího stroje prostřednictvím přirozeného hlasového rozhraní.”

Zdroj: Shutterstock

Kromě živého vyhledávání nabízí AirGo 3 další funkce jako živý překlad, podporu text-to-speech pro zprávy a přístup k AI asistentovi pro pomoc s organizací a pracovními úkoly. Aktualizace bude dostupná prostřednictvím softwarové aktualizace “over-the-air”, která začne být distribuována již dnes.

AirGo 3 jsou dostupné za cenu od $199 a nabízejí se v několika stylech a barvách s možností přidání dioptrických čoček. Na trhu chytrých brýlí se tak objevuje silný konkurent pro Ray-Ban Meta smart brýle, které nabízejí podobné funkce včetně AI asistenta dostupného v USA. Ray-Ban Meta však přidávají do mixu kameru, která poskytuje další informace o vašem okolí. Tyto brýle jsou také dostupné v různých stylech a barvách, s možností dioptrických čoček, a jejich cena začíná na $299.

V éře, kdy se inteligentní technologie stávají neodmyslitelnou součástí našich životů, přináší AirGo 3 nový rozměr pohodlí a efektivity. S chytrými brýlemi AirGo 3 od Solos se můžete těšit na budoucnost, kde informace a asistence jsou doslova na dosah ruky – nebo lépe řečeno, na dosah očí.