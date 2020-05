Oculus Quest nabídne ovládání virtuální reality pomocí rukou bez ovladačů

Zdroj: ssvar.ch

Virtuální realita v současné době umožňuje intenzivnější a realističtější prožitek při hraní her. Jednou z předních společností v této oblasti je Oculus a její Oculus Quest, což je souprava pro tzv. autonomní virtuální realitu, ke které nepotřebujete žádnou herní sestavu a vše běží na integrovaném procesoru Qualcomm Snapdragon 835. Společnost Oculus nyní přidává do své soupravy další technologii.

Podle vyjádření Oculusu by funkce sledování pohybu rukou měla sloužit jako vstupní metoda pro zařízení Oculus Quest s tím, že má umožnit hráči ještě více proniknout do virtuální reality. Tato nová funkce má však být pouhým doplňkem dotykových ovladačů a nemá rozhodně nahradit klasický ovladač ve všech případech.

Společnost Oculus specializovaná na virtuální realitu a vlastněná Facebookem oznámila toto pondělí, že nová technologie přešla z experimentální fáze do tzv. general release, k dispozici by měla být tedy již 28. května.

Oculus tak dopřál k prvnímu výročí Questu technologii, která cílí na zpřístupnění her pro virtuální realitu širší veřejnosti. Ke dni vydání budou tuto funkci podporovat jen některé hry, konkrétně Waltz of the Wizard; Elixir; The Curious Tale of the Stolen Pets a dále pak interaktivní animované filmy pro virtuální realitu, Gloomy Eyes a The Line. Doufejme, že na novou funkcionalitu brzy zareagují i vývojáři aplikací třetích stran, a dočkáme se tak třeba vylepšeného Beat Saberu, jedné z nejpopulárnějších VR her nejen pro tuto platformu.