Od podzimu 2024 bude v EU pro všechna zařízení povinné USB-C, Apple má smůlu

zdroj

Evropská unie se již poměrně dlouhou dobu snaží usnadnit uživatelům život a zavést jednotné rozhraní pro nabíjení elektroniky. Většina výrobců s tím problém neměla, až na Apple samozřejmě, protože ten má svůj lightning, který brání ze všech sil.

Nyní však Evropská unie konečně rozhodla, že v členských státech budou jednotné nabíječky typu USB-C u všech nových zařízení povinné. Tím se nejen zjednoduší životu spotřebitelů, ale také by se mělo snížit množství elektrického odpadu.

zdroj

Nyní je sice nová legislativa schválená, ale ještě musí dojít k potvrzení všemi členskými státy, což by měla být jen formalita. Platit by měla tato legislativa již od podzimu 2024. V případě nové legislativy nejde jen o mobilní zařízení, ale v podstatě o veškerou elektroniku, jako jsou tablety, čtečky, reproduktory, sluchátka a další.

Výrobci mnohdy používají microUSB, protože je pro ně levnější. Nicméně USB-C má své nesporné výhody. V minulosti se pak stávalo, že lidé si s každým novým zařízením pořizovali či obdrželi i novou nabíječku a tu starou vyhodili. Tak vznikal zbytečný elektronický odpad. Tomu by se mělo novými pravidly zabránit či to alespoň minimalizovat. Ironií osudu však Apple ke svým novým zařízením již pár let nové nabíječky neposkytuje, a tak se tvorbě nového elektronického odpadu vyvaruje.