Od roku 2024 přijdete o velký techničák. Ten bude nově online

Každý, kdo má buď řidičský průkaz nebo osobní automobil, dobře ví, že potřebuje s sebou vozit potvrzení o povinném ručení tzv. „zelenou kartu“ a osvědčení o registraci vozidla neboli tzv. „malý technický průkaz“. Při registraci vozidla jste ale vždy dostávali ještě velký technický průkaz.

V roce 2024 má vejít v platnost novela silničního zákona, podle které by právě velký technický průkaz měl zmizet. Již nyní se tato novela dostala do připomínkového řízení a mluvčí ministerstva dopravy, František Jemelka, se k tomu vyjádřil následovně: „Jedná se o skutečně poslední krok ke zrušení velkého technického průkazu.“

Zdroj: Shutterstock

V malém technickém průkazu jsou uvedeny jen základní informace, kdežto ve velkém technickém průkazu je zapsáno vše, jako například typ vozidla, montáž tažného zařízení, změny majitelů, vydání registrační značky, záznamy o technické prohlídce. Tyto údaje jsou podstatné a je potřeba je mít, ale od roku 2024 již nebudou k dispozici v papírové podobě, ale pouze v elektronické.

Jelikož budou tyto údaje k dispozici online, může si každý potencionální kupec před samotnou koupí prověřit historii vozu, kdo byl poslední majitel nebo zda někdo nechal auto přebarvit. Tyto údaje budou samozřejmě zpřístupněny bez zveřejňování osobních údajů majitelů a budou k dispozici přes webové stránky nebo aplikaci v mobilu, a to po načtení QR kódu, uvedení registračního čísla nebo tzv. VIN kódu.

Nepůjde však o žádný nucený přechod všech velkých technických průkazů, takže klasické papírové technické průkazy ještě v koloběhu zůstanou pár let. Prozatím není k dispozici zpráva o tom, že by ministerstvo plánovalo nějaké hromadné stažení průkazů. Nicméně mluvčí ministerstva uvedl, že u starších vozidel se plánuje při nejbližším úkonu prováděném na registračním místě se odeberou oba dva doklady a místo toho se vydá nový.

Je pak celkem logické, že se na tuto změnu objevilo několik názorů i spekulací. Největší obavy řidičů pak pramení z většího rozměru nového technického průkazu. Pokud by se na něj přidávalo více informací, musel by se rozměr logicky upravit. Řidičům by se pak nevešel do peněženky či dokladovky.

Podle ministerstva by ale rozměr měl zůstat stejný. Chce na stávající rozměr i formát doplnit ke stávajícím čtyřiadvaceti údajů ještě další, jako informace o vlastníkovi, datum registrace v ČR, kategorie vozidla, emisní limit, spotřeba paliva a samozřejmě i QR kód. Mnozí však soudí, že jde určitě i správný krok kupředu.

Tyto doklady byste totiž mohli údajně mít uložení i v aplikaci ve svém telefonu. To by samozřejmě mělo nevýhodu v případě, že se vám mobil vybije. O tom, jaké informace se nakonec objeví na fyzickém technickém průkazu se ještě povede diskuze. Ministerstvo dopravy se již nějakou dobu snaží jít směrem k digitalizaci, protože již přes rok mohou řidiči místo papírové zelené karty využít zelenou kartu uloženou v mobilu ve formátu PDF.