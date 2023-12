OpenAI koupí startup pro AI čipy: Jak to změní budoucnost umělé inteligence?

Nedávná zpráva však naznačuje, že OpenAI chce jít ještě dál a stát se nezávislým na externím hardwaru pro AI. Podle článku na webu Wired, OpenAI plánuje koupit startup pro AI čipy, který založil Sam Altman, bývalý CEO a spoluzakladatel OpenAI, který byl nedávno propuštěn z firmy kvůli údajnému lhaní představenstvu. Startup, který se jmenuje Retro Biosciences, se zaměřuje na vývoj nové generace AI čipů, které by měly být rychlejší, levnější a energeticky úspornější než současné řešení.

Zdroj: Shutterstock

Pokud se tato akvizice opravdu uskuteční, bude to znamenat velký krok pro OpenAI v její snaze stát se lídrem v oblasti AI. Mohla by tak získat vlastní hardwarovou infrastrukturu, která by jí umožnila rychleji a levněji experimentovat a inovovat v oblasti AI.

OpenAI by také mohla snížit svou závislost na Microsoftu a jiných dodavatelích hardwaru, jako je Nvidia nebo Intel, a zvýšit svou konkurenceschopnost a nezávislost. OpenAI by také mohla nabízet své AI čipy a služby jiným organizacím a uživatelům, kteří by chtěli využít její technologie.