Ovlivní koronavirus vydání Playstation 5? Sony odvolává účast na PAX East

V důsledku těchto vzrůstajících obav už byly odloženy některé hry na pozdější datum vydání, možná se dokonce zpozdí i vydání nové generace konzolí. A nyní přichází další smutná zpráva – PlayStation se nezúčastní letošního PAX East v Bostonu, právě kvůli vzrůstajícím obavám z COVID-19.

To je pro mnohé návštěvníky zdrcující zpráva, jelikož letošní stánek Sony si s sebou měl přivézt velmi očekávané kousky, jmenovitě třeba The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake či Doom Eternal. Jejich obavy jsou založeny na faktu, že se v tomto městě už virus vyskytl. Teprve před dvěma týdny si muž žijící v Bostonu přivezl nákazu s sebou domů po návštěvě nyní nechvalně proslulého Wuhanu, kde virus poprvé vypukl.

K této situaci se vyjádřil i Kyle Marsden-Kish, pořadatel PAX East, který je touto zprávou stejně zklamán jako mnozí fanoušci, nicméně návštěvníky ujišťuje, že jsou na výjimečnou situaci připraveni a na celé akci bude dbáno na zvýšenou hygienu a dezinfekci.