Oznámena tři rozšíření pro Far Cry 5. Míří na Mars i do Války ve Vietnamu

Fanoušci dobrodružné akční série Far Cry už odpočítávají dny. Po velkém lákání a dlouhém čekání se konečně blíží datum vydání v pořadí pátého dílu, který nás tentokrát přesune do americké Montany. Role policejního důstojníka (případně důstojnice) se poprvé chopíme 27. března a postavíme se síle nelegálních organizací.

Hra ještě ani nevyšla a Ubisoft už láká na další obsah. Oficiálně odhalil tři nadcházející DLC pro Far Cry 5. Není zatím úplně jasné, zda půjde o tituly, které jsou postavené přímo na základní hře, nebo se bude jednat o odnož ve stylu Far Cry: Blood Dragon, tedy de facto DLC, které se ale tvářilo jako zcela samostatná plnohodnotná hra.

Druhá varianta je nicméně pravděpodobnější, návaznost nadcházejícího obsahu by totiž na prostředí amerického venkova byla přinejmenším prazvláštní. A Blood Dragon tehdy fanoušky potěšil. Možná si jeho úspěch budou chtít vývojáři zopakovat.

Hned první DLC ponese název Hour of Darkness a vrátíme se v něm zpátky v čase. Zpracuje velmi zajímavé a bohaté téma – vietnamskou válku. Bojovat budeme proti Viet Congu, vojákům Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu.

Druhý přídavek nás postaví proti hordám zombíků. Dead Living Zombies nebude brát své téma extrémně vážně, hráči by si u něj měli spíš oddechnout. Poslední z trojice oznámených DLC dostalo název Lost on Mars, a jak asi tušíte, vezme nás do (ne)probádaného vesmíru. Tam budeme bojovat s ani trochu roztomilými pavouky.

DLC budou dostupná v podobě Season passu, za zvýhodněnou cenu. Dočkají se ho majitelé všech tří hlavních platforem – Windows PC, PlayStation 4 a Xbox One. A nepůjde jen o jednotlivý DLC pack, nabídne ještě bonus v podobě nejpopulárnějšího dílu série, Far Cry 3. Uživatelé PC mají jasno, konzolisty ale čeká příjemná novinka, Far Cry 3 si zahrají na současné generaci.