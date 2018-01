Oznámeno Total War: Three Kingdoms, odehrávat se bude ve starověké Číně [video]

Shogun II: Total War z období feudálního Japonska patří mezi komerčně nejúspěšnější díly historické ságy. Vývojáři z britského studia The Creative Assembly si dali dvě a dvě dohromady. Jako další nová lokace, ve které by se populární série Total War mohla odehrávat, jim tak vyšla jen o několik set kilometrů na západ vzdálená Čína.

Ve včerejších večerních hodinách došlo na oznámení strategie Total War: Three Kingdoms a fanoušci původních dílů si mohou oddechnout. Už žádné fantasy na motivy značky Warhammer, vracíme se zpátky do reálií a tentokrát míříme právě do starověké Číny. Na tohle oznámení vydavatelského domu Sega mnozí netrpělivě čekali.

Období Tří království nás na časové ose přesune zpět mezi roky 220 – 280 našeho letopočtu. Dynastie Chan se za vlády mladého císaře hroutí, je pouhou figurkou vyšší moci vojevůdce Tung Čua. Jeho říše propadá do anarchie. Právě nastávajícímu brutálnímu režimu bude čelit naše trojice hlavních hrdinů, která se spojí v koalici, aby sesadila nemilosrdného vládce.

Jako lákadlo vývojáři k příležitosti oznámení vypustili do světa cinematic trailer a několik ilustračních obrázků. Total War: Three Kingdoms nemá přesně stanovené datum vydání, počítat bychom s ním ale měli letos na podzim.

Ještě před tím totiž The Creative Assemlby potřebují stihnout vydání již představeného Total War Saga: Thrones of Britania. Spin-off série, zasazený do 9. století, kde popisuje vpád Vikingů na královské ostrovy.