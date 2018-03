Payday naruby: RICO je kooperativní střílečka z perspektivy zásahových jednotek

Stará, svým způsobem prastará, avšak dodnes opěvovaná klasika Mafia: The City of Lost Heaven, jež na dlouhou dobu zmizela z digitálních vitrín, je opět dostupná k prodeji na GOG.

Nabídka, která se neodmítá? První Mafia se vrací na digitální pulty. Bez češtiny Pavel Vevera 10/20/2017 10:30:00 Stará, svým způsobem prastará, avšak dodnes opěvovaná klasika Mafia: The City of Lost Heaven, jež na dlouhou dobu zmizela z digitálních vitrín, je opět dostupná k prodeji na GOG. https://cdr.cz/sites/default/files/mafia1_1.jpg

Stalo se nemyslitelné. Série Assassin’s Creed vloni vyklidila pole, aby trochu uzrála a přehodnotila směr. Je až k nevíře, kolik se hrou může udělat jeden rok navíc. Nové pokračování s podtitulem Origins se změnilo k nepoznání a vehnalo nový vítr do plachet. Tak snad to příští díl zase nepo…

RECENZE – Assassin’s Creed: Origins vytáhlo Ubisoft i celou sérii z pekel Jáchym Flídr 11/02/2017 11:00:00 Stalo se nemyslitelné. Série Assassin’s Creed vloni vyklidila pole, aby trochu uzrála a přehodnotila směr. Je až k nevíře, kolik se hrou může udělat jeden rok navíc. Nové pokračování s podtitulem Origins se změnilo k nepoznání a vehnalo nový vítr do plachet. Tak snad to příští díl zase nepo… https://cdr.cz/sites/default/files/ac-wallpaper.png

Lawbreakers je zasypáno pomluvami, že kopíruje Overwatch. Ale šanci si zaslouží Pavel Vevera 10/11/2017 10:30:00 Minulý víkend byly na Steamu volně přístupné dva nové tituly – o jednom víte určitě, druhý už není tolik zřejmý. Zatímco Call of Duty WWII se topilo v záplavách hráčů, Lawbreakers jich v porovnání přitáhlo pár. A to je škoda, protože je to moc dobrá hra. https://cdr.cz/sites/default/files/lawbreakers_01.jpg