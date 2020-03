Plague Inc. vydalo novou herní kampaň, ve které hrajete proti koronaviru

Do nynějška jsme měli v Plague Inc. vždy možnost pouze stát na straně smrtící choroby s úkolem vyhladit veškeré lidstvo. To ale v současné době rozhodně nepřispívá dobré náladě, v Číně dokonce v únoru tuto hru přímo zakázali. Ndemic Creations tak ve spolupráci s různými zdravotnickými organizacemi začali tvořit novou kampaň, kde budeme naopak bojovat proti šíření globální pandemie.

Hráči v připravovaném herním módu dostanou šanci se naopak globální epidemii postavit, hlídat její síření a zlepšovat zdravotní systémy jednotlivých zemí. K tomu jim budou napomáhat různé prostředky jako možnost karantény, třízení nemocných dle závažnosti, sociální distancování či uzavírání veřejných služeb. Prakticky se budeme moci opravdu vcítit do role hodnostářů v současném světě zmítaném epidemií COVID-19.

Zatím nepadlo žádné slovo, kdy by měl být tento mód vypuštěn do světa, ale může nás potěšit alespoň informace, že přijde zdarma ve formě herní aktualizace. Krom toho se snaží vývojářské studio Plague Inc. pomoci i jinou cestou, a tak se rozhodli darovat čtvrt milionu dolarů (v přepočtu něco přes 6 milionů korun) na boj s novým koronavirem. Tuto částkusi mezi sebou rozdělí WHO a CEPI (Coalition of Epidemic Preparedness Innovations), které pracují mimo jiné i na tvorbě vakcíny.