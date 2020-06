Počítačová hra This War of Mine se v Polsku stane součástí povinné četby

Polským vývojářům z 11bit Studios se podařilo v roce 2014 vydat videoherní titul This War of Mine, ze kterého se brzy stal kulturní fenomén a který byl svého času odměněn cenou za významný přínos do polského národního kulturního dědictví. Překračování důležitých milníků za celý herní průmysl se jim daří i po dlouhých šesti letech, neboť se This War of Mine rozhodlo Polsko zahrnout do seznamu povinné „četby“.

This War of Mine vypráví příběh o mukách, která prožívají při válečném konfliktu obyčejní civilisté. Válka se totiž neodehrává jen na bitevním poli, ale také v srdcích, mysli a domovech každého z nás, našich příbuzných, dětí, přátel i nepřátel. Příběh líčí každodenní morální dilemata, kterými si musí člověk projít v časech, kdy je v sázce jeho život i život jeho nejbližších. Kde jiné média válku téměř glorifikují, This War of Mine poukaze na opomíjené starosti zralou formou, která interaktivním způsobem dokáže předat skličující pocity samotnému hráči.

„Videohry jsou kulturním dílem, avšak moderním, přirozeným a atraktivním pro mladou generaci. Komunikují s nimi jejich jazykem – jazykem interakce. Pomocí tohoto jazyka s nimi dokážou rozprávět o čemkoliv, o emocích, pravdě, boji mezi dobrem a zlem, o lidstvu a utrpení. V tomto ohledu jsou podobné literatuře, nicméně interaktivní formou. Videohry se již pochopitelně používají k výuce matematiky, chemie a rozvíjení kognitivních schopností, ale doposud jsme se nesetkali s hrou, která by se podobným způsobem zapsala do vzdělávacího systému na národní úrovni ve formě povinné četby. Jsem hrdý na to, že právě dílo 11bit Studios může přispět k rozvoji vzdělávání a kultury v naší zemi. Pro všechny umělce, kteří vytvářejí hry po celém světě, se může jednat o důležitý milník,“ prohlásil Grzegorz Miechowski, zakladatel a ředitel vývojářské společnosti 11bit Studios.

This War of Mine by se podle plánu mělo stát součástí povinné četby pro studenty nad 18 let věku na polských školách již pro školní rok 2020/2021. Hra bude doporučená pro studenty humanitních věd, sociologie, etiky, filosofie a historie. Polským školám, respektive studentům, bude k dispozici zcela zdarma.