Podívejte se na první záběry z hraní Baldur's Gate 3 od tvůrců série Divinity

Kromě Illithidů, kteří byli ústředním tématem už v předchozím traileru, se zde objevuje další známá rasa – Githyanki a po jejich boku i rudí draci, kteří v mnohých hráčích Dungeons & Dragons jistě vyvolají nepěkné vzpomínky. Dle záběrů z gameplay dema je navíc znatelné, že se v traileru objevuje i první scéna, kterou ve hře potkáme po tvorbě charakteru.

Vytvoření postavy je právě první věc, kterou v demu spatříme. Kromě klasických nastavení je představena zajímavá možnost vybrat si jednu ze šesti předdefinovaných postav, jež jsou již nějak zasazeny do herního světa. To otevře například jiné možnosti v dialozích, které by naše vlastnoručně vytvořená postava neměla k dispozici.

Hned poté se spustí úvodní sekvence, která odpovídá nově vydanému traileru, a začínáme s hraním. Hra mnohými prvky opravdu připomíná Divinity: Original Sin, včetně tahového souboje, s kterým se setkáme jen o chvíli později. Nic z toho ale rozhodně není na škodu a přestože je hra v poměrně brzkém stádiu vývoje, vše funguje překvapivě dobře.

Novinkou je také pojetí dialogů, při kterých se hra přepne z izometrického pohledu do cutscény zaměřující se na právě mluvící postavu. Náš hrdina není úplně němý, někdy můžeme slyšet jeho vnitřní hlas, ale v rozhovorech jeho hlas neuslyšíme. Zdá se také, že hra nebude vůbec jednoduchá, protože sám Swen Vincke, CEO Larian Studios, který demo na PAX East představoval, v průběhu hraní za bouřlivého potlesku několikrát zemřel. Díky tomu ale mohl názorně předvést, jak malá změna v přístupu může rapidně obrátit jakoukoliv situaci ve váš prospěch.

Zatím stále nepadlo žádné konkrétní datum, pouze některé úniky tvrdí, že již v průběhu letošního jara započne Early Access, ale vývojáři slibují, že hra rozhodně nevyjde, dokud nebude perfektně doladěna.