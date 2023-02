Podvod s elektronickými dárkovými kartami. Hrozí vám nebezpečí?

Zdroj obrázku: Shutterstock

Tento druh podvodníků se zaměřuje především na hráče nebo milovníky filmů, ale zároveň není vyloučena ani žádná jiná kategorie. Elektronické dárkové karty jsou totiž obvykle využívány i u služeb typu Paysafecard a dalších digitálních platebních položek.

V případě webových stránek

Vypadají velice přehledně, věrohodně a mohou mít široký sortiment dárkových karet, které nabízí zdarma. Často vás nutí se registrovat, ať už přes sociální účet nebo jejich vlastní modul. Je to kvůli jejich referenčnímu programu, který je srdcem celého podvodu s dárkovými kartami. Po registraci dostanete svůj profil, který si ověříte přes E-mail, a následně máte možnost proklikat veškeré hry/dárkové karty, které vám stránka nabízí zadarmo.

Zdroj obrázku: Shutterstock

V ten okamžik však uvidíte, že pod tlačítkem „Získat hru zdarma“ (obecně šablonované) jsou náhle vypsány požadavky, které musíte splnit pro získání odměny. V těch nejprimitivnějších případech se jedná o reklamu, která je slepě orientována a vy jste odkázáni například na úplně neznámé mobilní operátory, gamblerské stránky, které po vás chtějí nejprve zaplatit peníze přes SMS a až poté vás (údajně) pustí dál.

Druhý případ se týká právě onoho referenčního programu, na němž je závislý celý chod webu. Profily, které se registrují, musí sbírat virtuální body, dokud nezískají požadovaný počet na získání dárkové karty. Jednotlivé dárkové karty mají přitom odlišnou hodnotu, provozovatelé těchto podvodů se nejčastěji inspirují 1% maloobchodní ceny, jak vyplývá z některých průzkumů.

Získávání virtuálních bodů k dosažení odměny

Pokud se budete pokoušet získat na takových stránkách vaši vysněnou hru či peníze do virtuální peněženky, budete si muset nejprve vydělat dostatečný počet kreditů. To provedete sledováním různých videí, živých přenosů a reklam. Podvodné stránky vás budou dále pobízet k registraci do různých online her a zkušebních programů. Chtějí tím uživatele dotlačit ke koupi nebo k platbě, ať už jde o cokoliv nebo kdekoliv.

Čím déle budete virtuální kredity získávat, tím dříve dospějete k závěru, že se jedná o naprosté mrhání časem, jelikož u předem určené hranice (každá stránka ji má nastavenou jinak) se vám budou odměny za sledování videí/reklam snižovat, abyste byli donuceni nakonec stejně zaplatit nějakou částku u jejich partnerů. Získáte totiž mnohem rychleji body a podvodníci provizi od partnera. Tak jako tak se ovšem dostáváme k poslední otázce, kterou si jistě kladete již od začátku.

Zdroj obrázku: Shutterstock

Co se stane, když nasbírám dostatečný počet bodů? Opravdu dostanu hru zdarma?

Není to vždy stejný postup, jednotlivé weby mají totiž různé metody k dosažení klamných cílů, avšak když někomu za něco zaplatíte, nikdy není jisté, zda se vám body skutečně přičtou a jestli dostanete slíbenou odměnu. Nesázejte na pravděpodobnost ani na slučovací metodu.

Společnosti, které provozují podvodné platformy mají možná silnou vývojářskou a mozkovou základnu, tváří se rozvážně, nicméně ve finanční stabilitě zaostávají, z čehož automaticky vyplývá, že jsou závislé pouze na propagaci nepopulárních partnerských služeb a žádné kopie dárkových karet nevlastní.

Podvodné aplikace s dárkovými kartami

Fungují na podobném, ne-li stejném principu. Dokonce bychom mohli říci, že zachází i do větších extrémů, kdy jejich provozovatelé volají po tvůrcích videoreklam a influencerech, kteří podvod za provizi důvěřivě šíří dál.

Důvod k takovým krokům je ten, že aplikace se prohledávají hůře, než webové stránky. V případě nízkorozpočtových společností jsou vázány na mezinárodní platformy, které podvodníky netolerují a snižují před zrakem zákazníků jejich důvěryhodnost.