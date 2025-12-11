Pojištění internetových rizik: nová zbraň proti hackerům a online podvodům
Pojištění internetových rizik od ČSOB Pojišťovny pomáhá lidem čelit situacím, které by ještě před pár lety zněly jako science fiction, ale dnes se bohužel dějí běžně.
Proč má smysl chránit se i online?
Kybernetické útoky, phishingové e-maily nebo podvodné e-shopy se dnes nevyhýbají nikomu – zasáhnout mohou běžné uživatele, studenty i zkušené profesionály. Ztráta peněz, zneužití identity nebo poškození pověsti přitom často znamenají nejen finanční, ale i psychickou zátěž. Pojištění internetových rizik funguje jako záchranná vesta, která pomáhá minimalizovat dopady. Pojďme se podívat, s čím vším může pojištění internetových rizik od ČSOB Pojišťovny pomoci.
Ochrana proti zneužití údajů a karty
Jedním z nejčastějších problémů je zneužití osobních údajů nebo platební karty. Pokud se někdo nabourá do vašeho internetového bankovnictví, ukradne peníze nebo si na vás sjedná půjčku, pojištění zajistí, že o své finance nepřijdete. Stejně tak pomůže v případě, že někdo neoprávněně použije vaši kartu při nákupu v obchodě nebo na internetu.
Když zboží nedorazí nebo je poškozené
Nakupování on-line sice přináší dříve nebývalé možnosti, má ale svá rizika. Kromě podvodných e-shopů může k nepříjemné situaci dojít i v případě nákupu u e-shopu zcela důvěryhodného.
Dorazilo vám jiné zboží, než jste si objednali, nebo nedorazilo vůbec? Pojištění internetových rizik pokrývá i tyto situace a uhradí vzniklou škodu. Díky tomu se nemusíte bát nakupovat ani z nových e-shopů.
Pomoc při poškození pověsti
V digitální době může být poškození dobrého jména otázkou pár kliknutí. Pomluvy, falešné profily nebo kyberšikana dokážou člověku výrazně zkomplikovat život. ČSOB Pojišťovna v takových případech pomáhá zabránit dalšímu šíření nepravdivých informací, usiluje o jejich odstranění a pomáhá tak očistit vaše jméno.
Řešení problémů s letenkami a další právní pomoc
Pojištění kryje i situace, které by vás možná ani nenapadly – například špatně vystavené letenky. Pokud vám dorazí letenky do jiné destinace nebo na jiné datum, právník pojišťovny vám pomůže celou věc vyřešit. Součástí pojištění je také právní podpora v případech sporů souvisejících s internetem.
IT asistence zdarma
Součástí pojištění je i praktická IT asistence zdarma. Pokud si nevíte rady s nastavením nového telefonu nebo počítače, můžete se obrátit na odborníky. Ti vám pomohou vše uvést do provozu tak, aby chybným krokem nedošlo ke zbytečnému bezpečnostnímu riziku.