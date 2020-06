Pokémon Unite bude kapesním League of Legends s Pokémony pro telefony a Switch

Překvapivou novinkou nás obšťastní TiMi Studios, kteří mají na svědomí zejména mobilní MMO jako jsou třeba Call of Duty: Mobile (výherce nejlepší mobilní hry na The Game Awards za minulý rok) nebo Arena of Valor. Přestože jsou v jejich repertoáru hlavně mobilní hry, začínali svou tvorbu na počítačových a druhá ze zmiňovaných her se podívala i na Nintendo Switch.

Jejich mateřskou společností není nikdo jiný, než gigantický Tencent, půjde tak již o druhou MOBA hru plně v jejich vlastnictví (po League of Legends od jimi odkoupených Riot Games). Spolupracovat na této hře ale bude samozřejmě i japonská The Pokémon Company, bez nichž by tohle dílo nemohlo vznikout.

Že si ale fanoušci představovali od velkolepého oznámení trochu něco jiného bylo jasné hned záhy – a není se čemu divit. Předchozí Pokémon Presents nastavily laťku hodně vysoko a sebelepší MOBA nemůže uspokojit hráče dychtící po dalším příběhovém pokračování nebo očekávaném Sinnoh remaku.

Z toho důvodu jsou reakce na odhalený trailer vesměs záporné, avšak o tom jak bude hra ve výsledku úspěšná, to rozhodně nesvědčí. Koneckonců před týdnem oznámená aplikace na čištění zubů s Pokémony nám jasně ukázala, že se nám The Pokémon Company pokusí vměstnat svá licencovaná monstra i do všedních dnů.

Datum vydání je prozatím neznámé, ale už víme, že si Pokémon Unite budeme moci zahrát na zařízeních Android, iOS i Nintendo Switch s možností crossplaye mezi platformami. Půjde o klasickou realtimovou strategii, kde se proti sobě postaví pětičlenné týmy, zde sestavené z Pokémonů s různými ikonickými schopnostmi. Součástí bude i plnění objektivů specifických pro danou mapu a zvyšování úrovní v průběhu hry.