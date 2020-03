Polsko kontroluje dodržování karantény pomocí aplikace na pořizování selfie

Každá vláda se s bojem proti koronaviru vypořádá po svém. Například Polsko se rozhodlo zavést speciální mobilní aplikaci, která je určena pro nakažené. Jedná se o logický krok vzhledem k tomu, že disciplinovanost občanů je základní předpoklad pro minimalizaci následků epidemie.

Jejím smyslem je, aby dohlíželi, zda všichni nakažení pacienti správně dodržují karanténu stejně jako ti, kterým byla stanovena karanténa z preventivních důvodů, tím, že v pravidelných časových intervalech vyzývá uživatele, aby si pořídili selfie. Uživatel pak musí na tuto výzvu reagovat do 20 minut.

