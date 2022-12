PornHub zveřejnil statistiky za rok 2022: Jak se změnily perverzní choutky lidí?

zdroj: Shutterstock

V minulosti si lidé toužící po pornografických videích museli potají vplížit v půjčovně do sekce s erotickými motivy, rychle odtamtud zmizet a protrpět si chvíli neanonymity před kasou. Dnes je naštěstí jiná doba a kromě nějakých kategorií si lidé mohou vyhledat na Pornhubu prakticky cokoliv a zdarma. Zajímavé je, že každých 60 sekund navštíví server Pornhub zhruba 2,5 milionu lidí. I když obecně platí pravidlo, že preference mužů a žen v oblasti módy, technologií i domácích doplňků se každoročně mění, tak u porna to zůstává prakticky stejné a nejvyhledávanější kategorie se již roky drží tvrdých základů.

Jaké jsou nejpopulárnější kategorie?

Stálicí v žebříčku je tradičně kategorie zvaná Reality porno, neboli porno zachycující autentický sex. Meziročně dokonce zaznamenala tato kategorie nárůst o 169 % a tím se také dostala do TOP 20.

Paradox je, že sledovanost amatérského porna klesla o 19 %. Podle odborníků ze serveru PornHub je to dáno tím, že stále větší část amatérských modelek se postupem času stává profesionálními pornoherečkami a kvalita jejich produkce značně roste, ale diváci zkrátka chtějí autentické amatérské domácí porno.

zdroj: Shutterstock

To dokazuje i fakt, že výraz „real amateur homemade“ vzrostl ve vyhledávání o neuvěřitelných 310 % ve Spojených státech amerických a o 179 % celosvětově. Mezi nejhledanější výrazy z oblasti domácího porna patří „domácí swingers“, „domácí trojka“, „skutečný pár“, „skutečný orgasmus“ a „skutečná masáž“. Možná jste si mysleli, že největšími prasáky jsou muži, ale budete se divit. Ženy totiž sledují reality porno o 37 % více než muži.

Nejvyhledávanější výraz

Jednoznačně nejvyhledávanějším výrazem se na PornHubu stalo během roku 2022 „hentai“ neboli japonská pornografie kreslená v anime vizuálním stylu. Hned v závěsu se objevuje výraz „Japonci“, „MILF“ a „lesbička“. Mezi často vyhledávané výrazy patří také „nevlastní matka“, „Asiaté“, „anál“, „velký zadek“ nebo „trojka“.

TOP 20 zemí podle největších návštěvností

Pokud vezmeme v úvahu návštěvnosti kategorizované podle země, ze které divák pochází, jsou na prvním místě Američané a vzápětí hned diváci ze Spojeného království. Letos si prohodila místo Francie s Japonském, takže Francie je na 3. místě a Japonsko na 4. Na dalších místech se pak umístilo Mexiko, Itálie, Německo a Kanada.

Kolik času průměrně strávili diváci z jednotlivých zemí?

Poměrně překvapivě se v této kategorii umístili na první pozici Egypťané s 11 minutami a 12 sekundami na jednu návštěvu. Na druhém místě jsou pak Japonci s 10 minutami a 59 sekundami. Z evropských zemí jsou na prvním místě, ale na světovém žebříčku na 4. pozici, Němci.

Který den je porno nejsledovanější?

Pokud se ptáte, který den je celosvětově nejlepší pro sledování porna na PornHubu, odpověď je neděle. Naopak nejméně populární den je pátek. Co se týče časů, tak ze zcela pochopitelných důvodů si každý počká, až partner či partnerka usnou a poté se vrhne do anonymního režimu a šup na PornHub. I proto jsou nejoblíbenější časy od 22:00 do 1:00 s tím, že o víkendech je doba sledování posunuta do ranních hodin.

Nejoblíbenější pornohvězdy

Pornografický průmysl je stejný, jako každý jiný, a proto i zde máme oblíbené pornohvězdy. Poslední tři roky byla královnou PornHubu Američanka Lana Rhoades, ale v letošním roce ji vystřídala jiná Američanka, Abelle Danger. Ta zaznamenala rekordní sledovanost 1,6 miliard. Další pozice zaujaly Angela White, Eva Elfie, Riley Reid, Emily Willis, Mia Khalifa či Mia Malkova. Z kategorie mužů je nejvyhledávanějším hercem Španěl Jordi El Nino Polla nižšího vzrůstu a náctiletým vzezřením.

Jaké porno inspirované filmem a videohrami bylo nejsledovanější?

Nejvyhledávanější filmovou postavou v porno videích se staka Harley Quinn z komiksového Jokera. Hned vzápětí se pak objevily postavy ze Star Wars, jejichž pozice se zdvojnásobila. Z marvelovek není příliš překvapením, že se nejvyhledávanějšími stali Black Widow, Avengers a Strážci galaxie. další oblíbené DC postavičky jsou pak Wonder Woman a Batman. Z videoher se nejvíce hledá Fortnite, Overwatch a Genshin Impact, který dokonce překonal Minecraft i Pokémony.