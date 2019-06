Potvrzeno: Magic The Gathering se dočká seriálu od režisérů Avengers

Sběratelská karetní hra Magic: The Gathering od společnosti Wizards of the Coast se poprvé na stolech karetních klubů objevila v roce 1993. Brzy se stala synonymem pro svůj žánr a žádnému konkurentovi se nepodařilo ji srazit z trůnu, i když takovému Yu-Gi-Oh či Pokémon TCG nesmíme upřít snahu. Během svého života stihla sice zaměnit pár základních pravidel, ale původní koncept zůstal zachován a neohrožen.

Malý vroubek na její kariéře bylo usnutí na vavřínech v době rozmachu free-to-play her, kde se podařilo Blizzard Entertainment se svým Hearthstonem překonat Wizards of the Coast. O to zajímavější je fakt, že Hearthstone vycházel z karetní předlohy World of Warcraft TCG, kterému se právě Magic: The Gathering porazit nepodařilo.

Wizards of the Coast tento rest nicméně dohnali, a již pár měsíců je k mání bezplatná verze Magic: The Gathering Arena, která následuje svoji předlohu edici po edici simultánně (někdy dokonce s předstihem). Poslední edice byly dokonce doprovázeny příběhově laděné animovanými spoty, u kterých nejeden fanoušek zanaříkal, že neexistuje seriálová podoba.

Spekulace v poslední době naznačovaly, že by se této příležitosti mohl zhostit chvalně známý Netflix. Nyní však byly potvrzeny a v kontrastu s úspěchem nedávného komiksového trháku Avengers: Endgame si snad fanoušci nemohli přát zvučnější dvojici režisérů, tedy Anthony Russo a Joe Russo. Tvůrci tohoto blockbusteru na seriálové adaptaci spolupracují přímo s Wizards of the Coast a společností Hasbro.

Jelikož je Magic: The Gathering pověstný svými malůvkami na kartách, které už si za ta léta získali ucelenou podobu, zejména co se týče legendárních planeswalkerů (neboli hlavních aktérů), pak jistě nikoho nezarazí, že půjde o animovaný seriál. Příběhově je jistě z čeho čerpat, neboť má značka za sebou desítky knih.

„Fanoušky a zároveň hráči Magic: The Gathering jsme byli po celou dobu, co tu s námi tato hra je, takže přivést tyto příběhy k životu skrze animace přijímáme s ohromnou vášní,“ sdělili bratři Russo.

Mezi scénáristy se zařadí Henry Gilroy (Star Wars Rebelové, Star Wars: Klonové války) a Jose Molina (The Tick, Jordan Peele’s Weird City). Pomocnou režijní silou se stane Yoriaki Mochizuji, který přivedl na svět nedávného Spider-Mana: Paralelní světy. O animace se postará společnost Bardel Entertainment, která tahá za nitky seriálům Rick and Morty, Teen Titans Go! a The Dragon Prince.

„Magic: The Gathering si dnes užívá více fanoušků než za celou jeho 25letou historii. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat práce s Joe a Anthony Russo na tom, abychom takto bohaté a rozsáhlé portfolio světa Magic: The Gathering přivedli na Netflix ve formě, která potěší všechny stávající i nové fanoušky,“ prohlásil Chris Cocks, prezident společnosti Wizards of the Coast.