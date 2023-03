Povinné datové schránky: Vláda už je připravila i domovníkům a členům výborů SVJ

V České Republice existuje zhruba sedmdesát tisíc společenství vlastníků bytových jednotek, z nichž však pouze patnáct tisíc dobrovolně používá datové schránky, které zřídil stát pro komunikaci s úřady. Od ledna do konce března 2023 ministerstvo vnitra navíc rozesílá dopisy s přístupovými hesly k datovým schránkám pro všechna společenství, která dosud schránky nepoužívala. Kromě živnostníků si totiž stát zřídil datové schránky také pro zástupce SVJ, kteří musí nově komunikovat s úřady právě jejich prostřednictvím. I přestože jsou výhody datových schránek značné a mají primárně pomoci v efektivnější komunikaci se státem, existují i některé problémy, které je nutné vyřešit.

Jedním z hlavních problémů jsou zejména starší lidé, kteří zasedají v zastupitelstvech SVJ. Ti totiž v mnoha případech neumějí tolik pracovat s počítačem a spousta z nich se právoplatně obává, že nebudou umět s elektronickou schránkou zacházet a ztratí se jim důležité dokumenty, což by mohlo vést k problémům se správou bytových jednotek.

Zdroj: Shutterstock

Lidé se od začátku roku ptají ostravského střediska Sdružení bytových družstev a SVJ na nový systém datových schránek. Datovky usnadňují komunikaci se státní správou i s vlastníky domů. Podle Renáty Otrubové z ostravského střediska si datovku zřizuje stále víc fyzických osob. Vladimír Plšek, předseda výboru SVJ Ostružinová z Brna, už poslal první dokument na finanční úřad a na nový systém si už začíná zvykat. Zároveň ale zdůraznil, že některým lidem může chybět metodika, jak s tímto elektronickým systémem pracovat.

SVJ proto následně svěřují správu svého majetku do rukou profesionálů. Tito profesionálové mají také přístup do datové schránky jako tzv. pověřené osoby. Společenství vlastníků tak platí paušál za zajištění všeho potřebného v bytovém domě. Podle odborníků je to proto, že práce v SVJ je nevděčná a stárnoucí výbory mají problém najít nové lidi. Tuto změnu vidí využívání služby zvenčí jako logický krok. Nicméně, společenství musí počítat s náklady navíc.

Pokud už platí odměnu statutárnímu orgánu SVJ, mohou být náklady na profesionály až o dvě stě korun měsíčně vyšší. Podle odborníků, je nutné zdůraznit, že profesionálové přebírají odpovědnost za majetek v celé jeho výši, což může být až v řádech milionů korun. Trend stárnutí výborů a odcházení lidí starších sedmdesáti let se projevuje také kvůli tomu, že je prakticky vyloučené vést účetnictví a i celé společenství bez základních dovedností s počítačem.