Poznáte, které z výherních obrázků generovala umělá inteligence? Zkuste si test

Zdroj: Shutterstock

Fotografická soutěž Weather Photographer of the Year je každoročně pořádaná Royal Meteorological Society. Během této soutěže padla velice zajímavá otázka, a to, zda může umělá inteligence vyhrát fotografickou soutěž? Tato otázka byla natolik zajímavá, že byl dokonce připraven Turingův test.

V tomto testu měli diváci hádat, který obrázek pochází od člověka a který vygenerovala umělá inteligence. Turingův test pochází od slavného britského matematika Alana Turinga, který v roce 1950 sestavil test, který má prokázat, zda jsou stroje a umělá inteligence schopna vykazovat chování a cit k nerozeznání od člověka.

Divákům bylo prezentováno celkem 16 fotografií s tím, že pět pocházelo od skutečných fotografů a dalších 11 bylo vygenerováno pomocí umělé inteligence a systémech jako je DALL-E, Midjourney nebo Stable Diffusion.

Vygenerování fotek na motivy vítězných snímků

V Královské meteorologické společnosti se dále pokusili znovu vytvořit fotografie meteorologických jevů, které soutěž vyhrály, ale tentokrát pomocí umělé inteligence. Stejné zadání pak předložili hned třem největším generátorům obrázků vycházejících z umělé inteligence.

Na obrázku můžete vidět, jak se pokoušela umělá inteligence vygenerovat vítězný snímek, který je definovaný jako mlhavé podzimní ráno v severní Itálii zachycené z kostela na kopci. Z obrázku je také patrné, že Midjourney a Stable Diffusion pochopili zadání špatně a vytvořili snímek kostela na kopci v mlze, kdežto DALLE-2 vytvořila snímek, který se celkem blíží svou podobou k vítěznému snímku.

Jak je vidno, tak každý z generátorů obrázků vyniká v jiném stylu. DALL-E je vynikající na zachytávání fyzikálních prvků. Midjourney pracuje zase lépe se světlem a Stable Diffusion si vyhraje s kompozicí. Závěr soutěže je pak takový, že generátory obrázků jsou daleko lepší pro vytváření uměleckých stylizací než vytváření fotorealistických obrázků, protože se zde většinou vyskytuje nějaký prvek, který prozradí, že se jedná o padělek. Každou novou verzí se ale tyto generátory samozřejmě zdokonalují.

Výsledky Turingova testu

Pokud jste si sami tipovali, které obrázky by mohly být ty, které pořídil skutečný fotograf, tak správné odpovědi jsou (b), (d), (i), (l) a (n).