Pozor na cestu: Od vydání iPhonu se zvýšil počet zranění hlavy a krku

Původním úkolem mobilního telefonu bylo jen zprostředkovat hovor a zaslat krátkou zprávu. Postupem času se přidávaly i další funkce. Velký rozmach, takřka revoluční, zaznamenaly mobilní telefony v roce 2007 s příchodem prvního iPhonu. Od té doby jsou všichni přilepeni na displeji větší část dne, protože zde mají maily, Twitter, Facebook, zkrátka celý svůj život.

Tuto revoluční změnu zaznamenali podle časopisu JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery i lékaři, kterým dramaticky narostl počet pacient se zraněním hlavy a krku způsobených mobilními telefony. A od roku 2007 tak nepřetržitě a nezadržitelně roste.

Podle Borise Paskhovera, vedoucího kliniky chirurgie hlavy a krku na Lékařské fakultě Rutgers v New Jersey, staré typy mobilů tolik nerozptylovali jejich uživatele. Každý jen krátce zavolal či přečetl SMS a bylo. Nestávalo se, že by se nedokázali odlepit, naráželi do veřejného osvětlení, zakopávali, deformovali si nosy, podobně jak se stávalo v případě Pokémon Go.

Podle oficiální databáze National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) pak došlo jen na území Spojených států mezi lety 1998 a 2017 k 76 tísícům poranění způsobených mobilním telefonem. Z tohoto počtu bylo 40 % lidí ve věku od 13 do 29 let a nejčastější diagnózou byl hluboký řez. Tato studie však zahrnuje jen čistě poranění hlavy a krku, nikoliv další částí těla. Další množství úrazů, které zde nejsou zahrnuty, se stávají lidem, kteří koukají při chůzi na mobilní telefon, ale při úrazu řeknou, že jen zakopli.