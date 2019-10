Pražské metro rozšířilo pokrytí mobilní sítě od Muzea po Nádraží Holešovice

Trasa metra C, ze zastávky Muzeum až po zastávku Nádraží Holešovice, nově disponuje vysokorychlostní mobilní sítí LTE, prozatím však v testovacím provozu. Do konce roku 2021 by mělo být pražské metro pokryto kompletně celé, a to především díky spolupráci mobilních operátorů, Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravním podnikem a společností CETIN. V mezičase chtějí mobilní operátoři postupně vychytávat nedostatky.

Podle Petra Witowského, předsedy představenstva a generálního ředitele DPP, má DPP v současné době tři hlavní priority, a to:

novou trasu D

revitalizace a bezbariérovost stanic

pokrytí všech úseků metra vysokorychlostní mobilní sítí LTE.

Zároveň ještě dodal: „Žijeme v on-line době, signál v pražském metru měl být už dlouho samozřejmostí, v této oblasti Praha bohužel o několik let zaspala. Jsem proto rád, že se v současnosti daří urychlovat instalační práce a alespoň po úsecích zlepšovat cestujícím komfort a umožnit jim vyřídit si běžné on-line povinnosti i během jízdy. Pevně věřím, že stejným tempem budou operátoři postupovat i v dalších měsících, aby celé metro bylo pokryto LTE sítí již do konce roku 2021. Z naší strany pro to uděláme maximum.“

Podle plánů by do příštího března měly cestující zaznamenat nově pokrytí i v dalších 16 stanicích na trasách A a B. Vezmeme-li v úvahu již fungující mobilní síť 4G v úseku trasy A ze stanice Bořislavka – Nemocnice Motol (4 stanice) a na trase C ze stanice Muzeum – Roztyly (8 stanic) mělo by již v prvním čtvrtletí příštího roku být pokryto 32 stanic. Z tiskové zprávy DPP také vyplývá, že chce novou trasu metra D stavět tak, aby jeho samozřejmou součástí bylo již zabudováno pokrytí mobilní sítí.